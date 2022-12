尖沙咀賣淫集團｜偷渡來港女雞頭「食腦」上位　變裝轉酒店避追捕

西九龍總區重案組上周一(28日)偵破跨國賣淫集團拘捕17人,惟偷渡來港的內地女主腦疑事前接到有人通風報信,在行動展開前急忙捲款潛逃,令重案組探員錯失一網成擒的大好機會。消息指,為了將女主腦繩之以法,重案組動員近80人,耗用70多小時、日走兩萬步,翻查店舖、港鐵站閉路電視影片,揭發她乘港鐵逃至港島後,連日來換了三間酒店,曾經沿英皇道由北角步行至銅鑼灣,其間多次變裝,例如反轉外套、戴帽、改變髮型打扮,警覺性極高,令警方追緝過程難度極高,猶如電影《捉智雙雄》 (Catch me if you can)現實版,幸警方未有放棄追查,終成功將她緝捕歸案。



消息指,被捕女子為非法入境的內地人,持有多張偷來的身份證,並用身份證租酒店房間掩人耳目。(陳浩然攝)

被捕女子姓孟,33歲,涉嫌「非法入境」、「盜用他人身份證」和「控制他人賣淫」罪名被捕。消息指,她為內地江蘇省蘇州市人士,年多前偷渡來港,長相清秀,口才了得。有人聲稱早年曾在港從事賣淫活動,懷疑因甚有頭腦,且建立了人脈,擺脫靠出賣自己皮肉維生的生活,覷準「商機」反過來成為跨國賣淫集團香港區主腦,更以他人報失的香港身分證租用酒店房間作指揮中心,在中心內負責安排性工作者的住宿及工作,從中抽佣賺錢。據了解,女主腦除了出外買飯,平日多數時間逗留在酒店內,又同時備有一張台灣身分證,懷疑是在街頭遇查時,假扮成旅客之用。

據知,西九龍總區重案組早前接獲線報,進行為期一周的調查及部署,並派員「放蛇」喬裝嫖客光顧俄籍及日籍女郎,待時機成熟,周一(上月28日)晚上便會展開拘捕行動。沒料到當時身在尖沙咀一酒店房間的女主腦,疑聞悉警方將有所行動,竟提前捲走逾15萬元現金逃走,截乘的士前往大角咀,逃走過程中她極有戒心,經常四處張望,更曾質疑監視其行蹤的探員身份。為免打草驚蛇,影響稍後開展的拘捕行動,探員未敢輕舉妄動,最終女主腦趁機逃去。

被捕女子被帶返警署扣查。(警方提供)

警方於周一晚上拘捕案中17名賣淫女子及骨幹成員,當中包括俄羅斯及日本籍女子,當完成相關的調查及檢控工作後,便立即追緝該名在逃女主腦。消息指,女主腦收風快,反跟蹤能力強,多次變裝,例如反轉外套、戴帽、改變髮型打扮等,令警方追查工作甚為艱鉅。此外,她在逃走過程中曾接觸一些男性,包括一名在大角咀工廈單位的40歲男子,經調查後相信他是女主腦的昔日恩客,不排除有人利用與男性友好的關係從中獲取便利,以幫助自己匿藏。該名40歲男子其後被警方拘捕,現獲准保釋候查。

探員於周四(12月1日)上午開始翻看大角咀一帶閉路電視,揭發身穿豹紋外套的女主腦,發現她乘搭港鐵前往北角英皇道,並用另一張已報失的身份證登記入住一間酒店,可惜她其後已退房離開,而且離開後未有乘搭任何交通工具,而是徒步沿英皇道一直走至銅鑼灣,然後入住第二間酒店。當探員查獲其酒店房間時,卻發現她已於周六(3日)凌晨時分離開,再度失之交臂。最終,警方翻查閉路電視紀錄,證實她沿渣甸街離開,懷疑入住附近一間酒店,同日晚上探員成功將她拘捕。此外,警方亦曾派員到機場及深圳灣守候,以防女主腦潛逃回內地。

據悉,被捕女子為首次被拘捕。有人否認自己是集團主腦,聲稱背後有他人操控。警方的調查工作仍在進行中,不排除有更多人被捕。

警方表示,經深入調查後,12月1日及3日分別於旺角及灣仔區拘捕一名40歲本地男子及33歲內地女子,兩人皆涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」,該名內地女子同時涉嫌「使用他人身份證」及「未得入境處處長授權而留在香港」。她現正被扣留調查。警方拘捕該名女子時,檢獲超過15萬元現金、數部手提電話、兩張不同名稱及已被報失的香港身份證及一張台灣身份證。

被捕男子則已獲准保釋,須於12月中向警方報到。

▼警方上周一破獲利用尖沙咀多間酒店的賣淫集團▼