大角咀士多貓B失竊│「鴛鴦」回家重投懷抱　貓主開心：大隻咗好多

大角咀一間士多的貓B「鴛鴦」，被陌生男抱走「失蹤」一星期，今日（8日）涉事男子親手將貓B送回士多，人貓重逢結束事件。



貓主梁先生能再見「鴛鴦」，非常開心，坦言不會追究事件。他輕輕撫摸貓貓小腦袋笑着說：「大隻咗好多。」他說，今日凌晨約1時，朿髻男子用貓籠載着「鴛鴦」帶回來店舖。當時店舖已經關門拉閘，不過他未離開，對方致電門外手機號碼與他聯絡，他甫開閘便見到「鴛鴦」。

梁先生指「鴛鴦」沒有受傷，身體也沒有異樣，相當活潑。貓媽媽「忌廉」也顯得很雀躍，貓貓母女開心得團團轉。

梁先生續說，該名男子解釋事發當日見到貓咪在街上流連，擔心牠安全而抱走，事後雖然知道有貓主，但一直忙碌而未及交回。不過，梁先生估計對方是見到即時新聞報道，怕被指盜竊而交還。

該名男子自稱有養貓，未知有貓主之前還打算將牠交愛護動物協會云云。梁先生也不在意對方是否有悔意，「件事解決咗，歸還咗，我都開心返，唔追究喇！」。

「（鴛鴦）畀我抱着都唔郁，見到（貓）媽媽好開心。」梁先生說，領養貓媽媽「忌廉」一年多，牠一胎生了兩隻，「鴛鴦」已3個月大，另一隻送給朋友了。「忌廉」這幾天都沒有胃口，今日團聚才活潑起來。

貓媽媽「忌廉」這幾天也沒有胃口。（羅敏妍攝）

貓B「鴛鴦」生活照：