旺角火警｜鄰居安樂窩淹水變廢墟　家庭合照燒毀　聖誕禮物也泡湯

旺角登打士街鴻輝大廈今早（10日）11時許發生火警，一個堆放大量雜物的一樓平台篷頂起火，火勢瞬間蔓延，波及大廈低層單位。多名住戶倉皇逃生，至晚上大廈解封，才能回到寓所，不過單位已面目全非，安樂窩變成漆黑一片的頹垣敗瓦。加上經過消防員長時間射水灌救，單位地板已嚴重浸水。不少居民有家歸不得，今晚需出外租住酒店暫住。亦有居民嘆，大火令住戶損失慘重，燒光了預先購買的聖誕禮物，家庭合照也付之一炬，「有啲嘢唔係錢嘅問題，係記憶（回憶）的問題」。



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何先生與太太生居住在起火平台對上一層的單位超過50年，單位在70年代一手購入，兒女長大後已遷出，現時與太太兩人住在上址。今早，他在睡夢中被濃煙嗆醒，探頭從窗一看，只見濃煙密佈，於是倉皇逃生。

記者晚上回到火災現場視察，何先生仍然穿著早上逃難時穿著的睡衣。單位內一片狼藉，地板、天花板、傢俱均為漆黑一片，散發燒焦氣味。被問及估計維修費用，何先生嘆指，「有啲嘢唔係錢嘅問題，係記憶（回憶）的問題」，一些相片亦在意外中燒毀。今晚需出外租酒店暫住，未來需視乎大廈如何維修，而首要則是清理被焚燒的雜物，才能重新修茸單位入住，。

何先生續指，樓下單位曾易手多次，曾是樓上café、卡啦ok派對房間。而現時為推拿養生館，平台則被樓下女人街小販攤檔租借，擺放貨物，因此有各式形式的雜物，希望有關單位能調查出起火原因。

由於火場面積大，火勢十分猛烈，消防須用接近兩小時來灌救，不斷灑水。記者走進起火平台同層的單位，地面水深淹至腳踝。租客陳太無奈指「成個單位浸曬水」，預先買給小朋友的聖誕禮物亦泡湯，放在地上的名牌波鞋、靴，桌上手提電腦全數遭殃。由於單位仍未恢復電力供應，未知家中電器是否能運作，損失相當慘重，今晚同樣需要出外借宿，等待業主處理單位問題。

至晚上10時，大廈單位仍未能全棟恢復電力供應，升降機未能運作。清潔工人到場清理洗街，民政事務署職員亦在場，向住戶派樽裝水。

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火勢猛烈。（網上影片截圖）