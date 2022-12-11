旺角火警｜火場原為球隊辦公室　屋主慨嘆球衣獎盃盡毀

昨早（10日）11時許，旺角登打士街鴻輝大廈1樓平台發生火警，火勢迅速波及大廈低層單位，曾傳出多下爆炸聲，濃煙席捲半空，燒逾1小時後才救熄，幸無人傷亡。記者今早（11日）到火警現場視察，大廈外牆被燒至嚴重熏黑，平台燒剩廢鐵支架，而近涉事平台的低樓層住戶，無一倖免，單位窗框更燒至變型。事發單位住戶梁先生重返寓所執拾個人物品，他曾向業主立案法團及管理公司反映高層住戶亂扔煙頭，惟成效不大，慨嘆一場大火將他所有物品付之一炬。



1樓起火單位住戶梁先生獨自租住該大廈近4年，昨早（10日）在房內見平台位置突然起火，他嘗試到升降機旁開啟消防喉，拖喉入屋灌救，未料消防喉水勢很弱難將火撲熄，故下樓通知大堂保安報警求助，惟消防趕及之際，火苗已瞬間蔓延成熊熊大火。火勢經過1小時後，消防才終於控制火勢，幸無人傷亡。

火場昨晚（10日）解封，記者今早重返火警現場，梁先生回寓所執拾個人物品。涉事平台一片狼藉，物品、傢俬被燒成廢鐵。梁先生稱，自己熱愛足球，稱有管理加山足球隊等球會，故將平台用作球會辦公地方，擺放不少球隊物品，例如獎盃及球衣等不同物品，「啲獎盃燒哂啦！燒哂啦！」，幸好火勢沒有波及到一牆之隔的觀音像。

梁先生續指，前租客及業主在他搬入單位時，有曾提到平台上方對準所有樓層窗戶，而大廈住戶經常亂扔煙頭，即使業主曾安裝閉路電視，惟無補於事。他搬入單位後，在平台安裝兩大塊防火隔熱膠板作屋頂，定期執拾及儲起逾百個煙頭，並向管理公司反映，仍無法阻止意外發生。大廈走廊、梯間多處亦有張貼告示，警告住戶不要亂拋煙頭及垃圾，最新一張告示張貼於12月6日。

屋宇署表示，根據圖則，鴻輝大廈一樓為辦公室用途，並指會就有關火警位置是否有僭建物事宜派員視察，若發現有違規情況，會根據現行對僭建物的執法政策採取適當行動。

林先生一家4口居住2樓一單位近十多年，為自置物業，並且沒有購買火險。他對於是次意外感無奈，初步估計裝修費需逾幾十萬，現正找地方暫住，唯有等待明天（11日）業主立案法團人員及保險公司職員到場估算。

林先生對於是次意外感無奈。

大廈部分樓層已逐步有電力供應，惟起火樓層仍未恢復電力供應，升降機未能運作，煤氣也暫停供應。大廈地下一糖水舖同樣受意外波及，平時假日可達萬元生意額，因煤氣暫停供應而未能經營生意，負責人料損失數日生意額。