洪水橋命案｜欠債致親戚公司接恐嚇電話　女事主周初企圖自殺

洪水橋揭發3屍命案，48歲店舖女經理，疑金錢感情等問題，與其七旬父母燒炭喪命。據悉，女事主工作的分店及親戚，近日分別接到追數電話，其中親戚這才知道對方以他為諮詢人。



據沈女一名男親友表示，姓沈是家中獨女，父母疼愛有加，視如掌上明珠。她在機場一間賣行李篋的店舖當經理，收入理想，加上與男友感情穩定，生活愜意。不過，沈女一向有投資股票期指等，間中會向親友借錢，「有借有還既，一萬幾千，出糧就還」，甚少拖欠。

可是疫情下公司生意大不如常，直接影響沈女的收入；與男友又因事分手，對她打擊很大。最近公司和男親友更收到追債電話，其中男親友接到恐嚇電話，若不還清債務，追債行動將會升級，此時男親友才驚悉沈女向財務公司借貸，並以他做擔保或諮詢人之類。

男親友續稱，本周初沈女曾在寓所內開石油氣及服藥企圖自殺，幸父母返家時發現及時制止，將她送往醫院，經治理後即日出院。當時父母曾向相熟親友提及事件，親友立即借出10萬元應急，可惜始終未能為她解困，父母更不惜捨命共赴黃泉。

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