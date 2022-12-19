重慶大廈命案｜14歲死者疑吸毒過量　15歲友人父子及賓館租客被捕

尖沙咀重慶大廈前日（17日）揭發命案，1名14歲烏克蘭籍少年，離奇倒斃於賓館房間內，疑點重重，西九龍總區重案組遂接手追查。警方交代案情時指，死者與另1名15歲本地少年，上門探望1名56歲巴哈馬籍男子後出事。警方事後於本地少年的住所及涉案賓館房間，搜獲值約70萬元毒品及吸毒工具，不排除3人曾一同吸毒，結果14歲少年因服毒過量死亡，惟確實死因有待驗屍確定。案件列作「屍體發現」案處理，涉案巴籍漢及本地少年被捕；據悉2人均有案底；本地少年的父親亦涉毒被捕。



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今日（19日）凌晨約零時半，西九龍總區刑事總部署理高級警司（行動）鍾雅倫，於案發重慶大廈對開向傳媒交代案情。他表示，警方於上周六（17日）早上9時許，接獲重慶大廈一賓館負責人報案，指收到一房間的56歲男租客通知，有1名14歲少年在房內昏迷不醒，救護員趕抵證實該名少年已經死亡。

由於案件涉及未成年男童在不明原因下死亡，警方高度重視，昨日（18日）轉交由西九龍總區重案組跟進。警方翻查閉路電視片段後，發現死者於周六凌晨3時許，偕另1名本地少年一同進入涉案賓館房間，並與涉案56歲男租客共同逗留數小時。及至當日早上6時許，該名本地少年獨自離開，其餘2人則一直沒有離開房間，直至警方接獲報案。

重案組探員經過深入分析及調查後，昨晚約8時，在牛頭角區尋獲涉案15歲本地少年，並在其住所內搜獲超過720克懷疑可卡因，市值約70萬元。由於在賓館房間同樣搜獲懷疑吸食毒品工具，警方初步相信案件與毒品有關，亦不排除涉案3人曾在房間內一同吸毒，結果14歲少年因吸毒過量死亡，惟確實死因有待驗屍後確定。鍾雅倫相信，案中毒品販賣予西九龍區，仍會追查毒品來源及涉案人士背景。

據了解，死者為烏克蘭籍，於本港出生及成長，與涉案15歲本地少年為朋友關係，相信因為毒品與涉案56歲男子相識。該名56歲男子為巴哈馬籍，持有「行街紙」，他涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「容許處所作吸食危險药物之用」被捕；至於15歲本地少年則涉嫌「販運危險藥物」被捕，正被扣留調查，據悉2人均有案底。至於該名少年的47歲父親，亦涉「販運危險藥物」被捕，同被黑布蒙頭帶署。

▼昨日（12月18日）警方調查行動情況▼

