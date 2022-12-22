粉嶺男子與「咖啡仔」爭執　潑熱奶茶洩憤涉2罪被捕

今日（22日）早上9時22分，兩名男女交通督導員（俗稱咖啡仔）於粉嶺聯安街巡邏期間，一名42歲姓姜男子與交通督導員因執法問題爭執，其後懷疑把手上的熱奶茶潑向二人。警員接報到場，經初步調查，施襲男子涉嫌「阻礙公職人員執行職務」及「普通襲擊」被捕。兩名被襲交通督導員均背部受傷，清醒被送往北區醫院治理。



有交通督導員與男子因執法問題爭執，被淋潑奶茶（圖中非事主）。（梁鵬威攝／資料圖片）

交通督導員捱罵情況時有發生，近日網上流傳1段影片，有外賣員將電單車停泊在銅鑼灣堅拿道天橋（俗稱鵝頸橋）橋底去餐廳拿外賣，折返時驚見有名交通督導員正抄其車牌，他十分不滿，立即拿出手機拍片怒罵對方，粗口橫飛，質疑選擇性執法。督導員心平氣和地反擊指自己的工作就是抄牌，而且外賣員確實有違泊，亦展示抄牌資料證明自己沒有偏私，無論是私家車還是電單車一律都會抄。

影片惹起熱議，網民嘲諷外賣員，「阿叔要話畀全世界知佢自己有幾戇X」，擔心「轉頭又好似車房仔單嘢咁，一個累全世界」，網民又大讚督導員「阿sir做得好呀，EQ高」、「使乜同佢解釋，違例就要抄！」。

▼網上流傳交通督導員捱罵影片▼



網上流傳1段影片，有外賣員將電單車停泊在銅鑼灣堅拿道天橋（俗稱鵝頸橋）橋底去餐廳拿外賣，折返時驚見有名交通督導員（俗稱咖啡仔）正抄其車牌，他十分不滿，立即拿出手機拍片怒罵對方。（fb專頁「香港鐵騎館」影片截圖）

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11月22日亦發生一宗車房ERROR追罵交通督導員事件。當時交通督導員於深水埗福華街及楓樹街交界巡邏期間，疑因抄牌與附近車房3名職員起口角，3名惡漢湧前破口大罵，「咖啡仔」瞬間「敗走」。惟事件如電影般出現「反高潮」，其後大批警員到場圍封涉事車房，在場拘捕4名男子，最終更將阻街的車輛拖走，原本惡形惡相的大漢霸氣全失。警方回覆指，事件中4名男子因車輛抄牌問題向警員指罵，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中3人更因無帶口罩而被開罰款告票，即每人要罰款5,000元。

▼車房ERROR追罵交通督導員事件▼



涉事相片在網上瘋傳，有網民笑稱車房惡煞是「深水埗Error」。（網上圖片)

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