父子行山失蹤｜球伯偕臻臻失蹤前身影曝光　山友目擊曾現身石屋山

61歲校工龍鎮球（球伯）和患有中度智障及智閉症的18歲兒子龍建臻（臻）昨日（24日）趁聖誕假長假期，在平安夜上午10時許前往西貢區行山，至今音訊全失，引來各界關心。不少熱心行山友發揮守望相助精神，除了集氣希望兩父子吉人天相之外，而且統籌義工隊希望盡快出隊尋人，甚至有人翻查手機拍攝記錄，對比警方發放資料，相信自己事發前曾在西貢石屋山見過龍氏父子，懷疑臻臻發脾氣，一度不肯離開。



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龍氏父子行山失蹤一事引起山友關注，當中有行山人士在facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」圖文並茂指出，昨日下午3時懷疑見到他們在石屋山山頂，該名山友留言稱「從老虎騎石那邊上石屋山，上山中途已經見到兩父子，之後就喺山頂見到佢地，之後我地先行離開山頂，兩父子仍然在山頂……仔仔當時似乎發脾氣，坐喺石屋山山頂直升飛機坪唔肯行，希望資訊有用及兩父子平安回家」，另有其他山友同樣表示，在同一個位置見到他們，祝願他們吉人天相。

警方及消防等部門今日（25日）正在馬鞍山分區和西貢分區進行加緊搜索，飛行服務隊直升機亦於上空盤旋支援。案件列作「高危失蹤人士」，當中警方表示，球伯身高約1.6米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚，蓄短白髮，最後露面時身穿深灰色外套、灰色長褲、深灰色運動鞋、白色鴨咀帽，攜有一個藍色及黑色背包，至於臻臻身高約1.7米，體重約80公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚，蓄短黒髮。他最後露面時身穿灰色長袖上衣、綠色長褲、綠色運動鞋，攜有一個迷彩啡色背包，呼籲任何人如有他們消息或曾見過他們，請致電3661 0316或3661 0033，或與任何一間警署聯絡。

有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）