父子行山失蹤｜球伯偕臻臻西貢深涌灣尋回　子清醒父昏迷正帶落山

61歲校工龍鎮球（球伯）和患有中度智障及智閉症的18歲兒子龍建臻（臻臻）昨日（24日）趁聖誕假長假期，在平安夜上午10時許前往西貢區行山，引來各界關心，事件有新發展，球伯和臻臻在今日（25日）傍晚於深涌灣被尋回，其中臻臻清醒無恙，球伯則陷昏迷，救援人員正帶父子下山。



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龍氏父子行山失蹤一事引起山友關注，當中有行山人士在facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」圖文並茂指出，昨日下午3時懷疑見到他們在石屋山山頂，該名山友留言稱「從老虎騎石那邊上石屋山，上山中途已經見到兩父子，之後就喺山頂見到佢地，之後我地先行離開山頂，兩父子仍然在山頂……仔仔當時似乎發脾氣，坐喺石屋山山頂直升飛機坪唔肯行，希望資訊有用及兩父子平安回家」，另有其他山友同樣表示，在同一個位置見到他們，祝願他們吉人天相。

警方及消防等部門今日（25日）正在馬鞍山分區和西貢分區進行加緊搜索，飛行服務隊直升機亦於上空盤旋支援，案件列作「高危失蹤人士」，目前球伯和臻臻在深涌灣被尋回，其中臻臻清醒無大礙，身處安全位置，但球伯則陷昏迷，父子正由救援人員帶領下山。

有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）