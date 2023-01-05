清河邨雙屍案｜22歲女死者交友App結識　英國留學　協定服藥自殺

上水清河邨雙屍案，1名22歲女子在交友App結識同齡女友人，在寓所內服藥協定自殺，其母返家揭發事件，二人當場不治。據街坊所講，死者與父母一家3口居於清河邨多年，日常作女性打扮，出入有打招呼，近日並無異樣亦無爭吵聲，對於命案感到驚訝及可惜。



兩具遺體由仵工抬走。（朱永倫攝）

事發昨日（4日）下午5時許，清河邨清平樓一名女子報案，指發現其22歲姓練女兒於住所內，與另一名同為22歲姓羅的女子昏迷倒卧床上。一人面部朝天，另一人側身躺臥，救護員到場證實兩人死亡。

據了解練女任職酒窖資料分析員，羅女則於英國留學，二人在交友App結識，互相透露自殺念頭。羅女家人昨日下午向警方報案，指其女兒周二（3日）離開沙田駿景路寓所後，便告失蹤。警方亦於現場檢獲遺書，透露兩人因生活問題不開心，兩人死因有待驗屍後確定。經初步調查，案件列作「自殺協定」，交由大埔警區重案組跟進。警方在涉事房間內發現一包已開封的亞硝酸鹽、一些藥物及酒精飲品，相信兩人曾服用上述物品。

清平樓事發單位的同層鄰居表示，死者一家3口居於清河邨多年，父親做裝修，母親為新移民，平日多數見母女出入。街坊不清楚死者的工作，但見她打扮斯文，沒有作中性打扮，出入有打招呼，亦未聞對方有情緒病，單位沒有傳出吵架聲，對於命案感驚訝「估唔到佢哋發生咁嘅事」，覺得好可惜。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288