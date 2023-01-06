美林邨奪命火警｜鄰居睹肇事單位大門著火　女子激動拍門喊名

大圍美林邨美槐樓26樓一單位今日（6日）發生奪命火警，一名15歲少女被燒焦慘死，另有6人受傷送院。

起火單位的同層鄰居表示，清晨時分曾聽到有一個女人在起火單位外不停拍門，並激動大叫︰「阿瑩、阿瑩（音譯）」當時走廊滿佈濃煙，有一名男鄰居見到火勢蔓延，便拉開該女人叫她離開。有鄰居表示對於15歲死者離世感到可惜。



居住在起火單位斜對面的潘先生表示，事發他仍未入睡，突然聞到「𤓓味」，繼而聽到起火單位外有一女人不停拍門，並激動大叫︰「阿瑩、阿瑩（音譯）」。他從防盜眼看見起火單位大門已著火，而該女人手部亦受傷，另有一名男子意圖拉開女人叫她離開。潘生指女人未能進入單位，未知她是否沒有帶鎖匙。

潘生形容當時走廊已滿佈濃煙，甚至有煙攻入屋內，惟他家中有長者不便逃生，故選擇留在家中等待消防員救援，並用濕毛布封住大門罅隙。

他指起火單位的男女住戶約於2年幾前搬入，平日二人早出晚歸，日常會使用「風火輪」出入。他沒有聽過單位傳出爭吵聲，事發前亦沒有聽到爭執聲。他與二人並不認識，甚少交流，只見過該名15歲少女曾帶同學回家玩耍。對於她不幸離世，潘生嘆道︰「15歲，都未點見識過個世界咁就冇咗（離世），真係可惜咗少少。」

潘先生表示，事發時他仍未入睡，突然聞到傳來𤓓味，繼而聽到有一個女人不停拍門並大叫︰「阿瑩、阿瑩（音譯）」，（楊嘉朗攝）

另一名同層的女鄰居表示，清晨時分她聽到火警鐘響前，亦曾聽到一個女人大叫︰「阿瑩、阿瑩（音譯）」，隨即從睡夢中醒來，打算離開單位一探究竟，詎料一推開家門發現走廊滿佈黑色濃煙，馬上關門留在家中等候消防救援。在等候期間，她聽到起火單位隔壁的男鄰居嘗試協助救援，據她了解該名男子其後因吸入濃煙不適，需要送院治療。



女鄰居又指，其住所與起火單位相隔數個單位，雙方互不相識，也不曾打招呼，她亦未曾見過該名15歲女死者，只是在平日外出時曾見過女戶主。



警方及消防今日（6日）簡報案情時提到，由於現場發現有助燃劑，而且火勢蔓延速度很快，並不尋常，因此認為火警起因有可疑。該名女鄰居得悉火警有可疑時表示震驚，「吓！咁大件事！」

美槐樓26樓一個單位清晨冒煙起火，迅速陷入火海。（受訪者提供）

美槐樓一單位清晨冒煙起火，迅速陷入火海。（facebook專頁沙田區 Sha Tin District圖片）

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