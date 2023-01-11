飛躍道玩家南昌站瀡扶手梯台　違港鐵附例被判罰款3,000元

31歲飛躍道玩家關永泰去年8月14日在社交網站instagram上載兩條分別長7秒及9秒的片段，顯示他在南昌站一道扶手電梯旁的梯台滑下。港鐵事後報警，關永泰當時回應《香港01》查詢時稱尊重港鐵報警的行動，惟不認為行為對其自身產生任何危險。

事件有進一步發展，鐵路警區特遣隊以涉嫌違反港鐵附例對關作出調查，關今日（11日）在屯門裁判法院被裁定違反第556B章《香港鐵路附例》，被判罰款3,000元。



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涉案男子關永泰從2006年參與飛躍道（Parkour），為飛躍道老手，該兩條影片分別以兩個不同角度拍攝，其中一條片段只得7秒，關永泰從高約兩三層樓的扶手梯頂瀡到地面。另一條片段可見，他先助跑，然後跳上扶手電梯旁的斜台，如瀡滑梯般瀡落地面，到梯台盡頭後跳落地離開，助跑連離開全長僅9秒。

港鐵獲悉事件後報警，關永泰當時向《香港01》表示，對港鐵報警行動表示尊重，亦明白外界的憂慮，惟表示「這些動作對我而言就像別人走路一樣自然，我不認為對我自身會產生任何危險。」至於會否擔心他人「有樣學樣」，他稱不相信自己可以改變他人行動，又指參與飛躍道實需個人對自身能力有足夠認知，並非能輕易「有樣學樣」。

警方表示，歡迎法庭裁決，同時提醒市民，進行任何活動時必須遵守法例，特別在人多擠迫的地方或使用公共交通工具時，亦須顧及他人安全。