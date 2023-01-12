恐嚇小巴司機勝和男「阿燦」涉3案被通緝　被捕時身藏210包毒品

社交平台早前流傳影片，顯示有一名男子在長沙灣廣場對出馬路和一名小巴司機發生爭執，其間公然自稱黑社會「勝和」，引來各界關注，警方經調查後，昨日（11日）採取執法行動拘捕涉案35歲無業男等4人，同時檢獲1.7公斤懷疑可卡因及一批戰略物品包括防毒面具。

據了解，該名涉恐嚇男子綽號「阿燦」，屬於佐敦勝和人馬、頭目「左口」之門生，涉嫌藏毒、自稱三合會成員和擾亂公眾秩序，棄保潛逃而被通緝多年，至日前恐嚇片段曝光後，警方追查至其寓所埋伏，當場拘捕疑犯並發現身藏210包毒品。



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據了解，該名恐嚇小巴司機的35歲無業男子綽號「阿燦」，屬於佐敦勝和人馬、頭目「左口」之門生，阿燦多年前涉嫌干犯3宗罪行，分別包括2017年一宗藏毒案，以及兩宗自稱三合會成員和擾亂公眾秩序案，但後來棄保潛逃而被通緝多年。

招攬青少年任手下販毒

消息稱，阿燦曾招攬青少年做手下，派出他們參與販毒，前年3月，其中一名16歲姓胡青少年在荃灣禾笛街形跡可疑，警員於是上前查問，發現胡男身上沒有身份證明文件，只得一張酒店房卡，他稱其身份證放於酒店房內，警員跟隨他返回酒店，在職員協助下進入房間，發現房內有另一名15歲姓黃青少年，警員在房內的枱面及地下發現懷疑可卡因毒品，市值約4.2萬元，以及毒品包裝工具等。被捕兩人均為中學生。

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警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰交代案情指，警方留意到本月6日有一名本地男子在長沙灣廣場對出馬路和一名小巴司機發生爭執，案件牽涉到交通工具，妄顧其他道路使用者安全，有人甚至漠視法紀，自稱三合會成員，警方高度關注案件，迅速鎖定目標男子，而且進一步發現對方因干犯多宗刑事案件而被通緝。

有組織罪案及三合會調查科昨日（11日）晩上前往目標男子寓所外埋伏，趁對方和另一名男子離開單位時上前截查，在目標男子身上檢獲210包、共重101克懷疑可卡因，於是作出拘捕，繼而將他們押返寓所作進一步調查，再發現屋內有1.6公斤懷疑可卡因、39萬元懷疑犯罪得益的現金和一批全新戰略物品，分別是8個防毒面具、9個過濾器，以及7個護目鏡，警員同時拘捕屋內兩名女子，分別為目標男子的女友和印傭，警員亦拖走屋外一輛私家車，相信是目標男子當日和小巴司機發生爭執時所駕駛的座駕，行動仍然繼續。

涉案2男2女年齡介乎30至57歲，涉嫌「販運危險藥物」罪名和違反「進出口（戰略物品）規例」被捕，所有人正被扣查中。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰交代案情。（陳浩然攝）

黃志騰重申，打擊黑社會、犯罪集團和有組織罪行，是警務處處長的首要項目之一，警方和黑社會誓不兩立，警方持續執法，打擊黑社會所有非法活動。

阿燦上周五（6日）於長沙灣長沙灣道833號一商場對開，疑因切線問題，與1名小巴司機口角，其間有人疑似「撻朵」自稱黑社會「勝和」，令小巴乘客一片嘩然。該案件列「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。