遭「勝和」男恐嚇小巴司機原為碩士畢業　以新穎手法經營紅Van

上周六（7日）一名私家車司機「撻朵」，自稱「勝和」恐嚇小巴司機的短片在網上瘋傳，令大眾嘩然。警方亦關注事件，翌日（8日）在啟晴邨拘捕47歲私家車車主，涉嫌「允許沒有駕駛執照的人駕駛」及「協助犯可逮捕的罪行的罪犯」，惟涉案司機仍然在逃。

而事件中的小巴司機名為Franki，原來大有來頭，他擁有碩士學位，2019年放棄高薪厚職，毅然投身紅Van界，當時更率先引入WhatsApp預約服務及PayMe收車資。當年他曾接受《香港01》專訪，講述經營理念。今日（10日）記者就事件向他查詢，他指事件已進入司法程序，不方便回應。問到會否如常駕駛小巴，他亦未有正面回答，僅笑言：「呢排有啲忙。」



Franki畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通。（黃偉民攝）

被恐嚇的小巴司機Franki，畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾經受聘到汶萊規劃及研究國家交通。2019年他放棄高薪厚職，毅然租入一輛紅Van營運小巴路線，當年他接受《香港01》訪問時指：「我已經30幾歲，覺得係時候闖一闖，希望未有太大負擔時，出來創一番事業！」

當年他受訪時稱，紅Van的潛力很大，由於行業遍向傳統，他想將創新元素及日常科技帶入行內，「輸都係輸時間同積蓄，但係搏盡無悔，如果現時唔嘗試，擔心多年後自己會後悔。」

Franki 遂以新穎破格的方式經營一條由荃灣往來荔技角和深水埗的紅Van線，引入WhatsApp預約及留位服務；他眼見不少紅Van只收現金，沒有八達通拍卡機，乘客坐車往往要準備「神沙」等硬幣，於是率先引入PayMe收車資。他亦開設Facebook專頁，定期公布及更新路線安排及收費等。2021年，他更出版《紅VAN大改造 從傳統到革新》一書，講述創業的經歷及經營紅Van的心得。

Franki畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通。（黃偉民攝）

本月7日，社交平台流傳兩段短片，片中可見一名小巴司機及一名私家車司機疑因切線問題口角，其間有人疑似「撻朵」自稱黑社會「勝和」、及用大量粗口指罵小巴司機，令小巴乘客一片嘩然。