元朗刀手劈閘內情曝光　新義安與勝和酒吧爭執　拖馬報復摸門釘

元朗安樂路昨日（13日）凌晨有大批黑衣男子持刀包圍工廈入口，企圖到樓上一間無牌酒吧尋仇，豈料卻「摸門釘」，唯有不斷敲打閘門。警方經調查後，同日在區內拘捕5名男子，涉嫌「毆鬥」。

據了解，事件疑因屯門新義安與元朗南邊圍勝和等人在無牌酒吧因瑣事爭執，新義安一方疑心生不忿，決定「拖馬」報仇。



消息透露，昨日凌晨，屯門新義安話事人「細發」的多名門生（年約十多至廿歲）到元朗安樂路安樂工業大廈6樓一間無牌酒吧消遣，該酒吧由元朗南邊圍勝和負責「睇場」。據知，新義安人馬飲酒期間，與場內南邊圍勝和「阿南」等人因瑣事爭執，雙方互有推撞，最終新義安等人不歡而散。

及後新義安人等深深不忿，遂「拖馬」召來近20人，身穿深色衣服及持刀，分乘4至5輛車折返安樂工業大廈企圖報復。惟大廈到夜晚會落閘，保安要事先得到通知才會開門，所以眾人到場時「摸門釘」，遂以持利刀不斷敲打閘門，但引起附近途人注意。

大批男子持刀於安樂工業大廈對開聚集。（網上圖片）

警方約凌晨1時半接獲途人報案，指有10多名穿黑衣男子持刀聚集，嘗試進入安樂工業大廈不果，其後離去。警方到場後沒有發現任何人，四處兜截後亦無發現。元朗警區及屯門警區反三合會行動組人員經調查後，同日在區內拘捕5名年齡介乎16歲至34歲本地男子，涉嫌「毆鬥」，案件交由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進。