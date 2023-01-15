團年飯醉漢猝死｜酒後一小時最危險　醫生籲兩類人注意

1名47歲男子公司團年飯席間疑「飲大咗」，通宵倒臥酒樓偏廳，翌日才被發現已經身亡。急症科醫生指出，酒精壓抑身體多樣器官功能，酒後1小時血液酒精含量達至高峰是最為危險；至於「擋酒者」及「酗酒者」均有較大機會攝取過量酒精而有生命危險。



急症科醫生指出，酒精壓抑身體多樣器官功能，酒後1小時血液酒精含量達至高峰是最為危險。（資料圖片）

太子發生飲酒猝死事故，急症科醫生彭繼茂指飲酒後1小時，血液內酒精含量達至高峰，是最為危險。酒精對人的傷害視乎數項因素，最大機會引致死亡主因是酒精入腦抑壓中央神經，心臟、血壓受到壓抑影響心肺功能。一般人「食啲嘢一入咗個咽喉，會濁㗎嘛，咳返曬啲嘢出嚟，防止食物或者嘔吐物入肺」，但酒精抑壓咽喉反應而導致嘔吐物入肺，氣道阻塞、肺阻塞造成呼吸停頓缺氧陷入不省人事；即使有知覺亦因為求生反應緩慢而「唔識得嗌救命」。

彭醫生稱兩類人容易飲酒猝死，第1類是平時較少飲酒，但突然間為義氣例如婚宴上的「擋酒者」，容易自不量力「飲多咗飲大咗」。另外1類是酗酒者，「因為佢冇咁容易醉，個肝已經適應咗酒，飲酒個肝即刻化咗佢，但係個肝始終有個極限。當飲過龍時咪有死亡機會。」

飲酒過量難以識別，如遇有人醉倒，彭醫生指可以辨識維生指數、保持「ABC」，即是維持氣道暢通（Airway）、呼吸（Breathing）及循環（Circulation），即是了解事主是否有呼吸脈搏，如果無呼吸脈搏就要施以心外壓。但不懂急救的人，遇到有人醉酒不省人事，就應該致電999報警求助。

↓中年漢醉酒猝死酒樓↓

