團年飯醉漢猝死｜死者煙酒不離手　遺3子女幼女剛升中

一名47歲男子疑昨晚（14日）在太子聯合廣場一酒樓參與公司團年飯時「飲大咗」醉倒，至今早（15日）職員收拾時發現他不省人事，終證實不治。據死者鄰居透露，死者生前有吸煙及飲酒習慣，「佢成日都飲（酒），麻甩佬嚟計，三兩罐好濕碎都飲到」，有時會在樓下小食店或外出喝幾杯；又指李育有3名子女，其中幼女剛升中不久。對於死者在酒樓內醉倒整個晚上卻沒被發現一事，鄰居亦感詫異。



中年男子參與公司團年飯疑「飲大咗」，醉倒太子聯合廣場1間酒樓偏廳內，直至今（15日）早職員收拾時發現事主不醒人事報警處理，救護員到場證實他已當場不治。（鄭嘉惠攝）

受訪鄰居表示自己在2004年搬入，與死者一家做鄰居，早年見死者與妻子及兩子一女，一家五口同住，生活簡單，平日少在家煮飯，一般吃飯都是買外賣。鄰居形容自己「睇住」死者子女長大，也會互相打招呼。

據他了解，死者長子已考完中學文憑試（DSE），正找工作；次子相信正就讀中四、五；幼女則剛升中學不久。死者妻子近年則未知是否因工作關係，較少出入上址，但有回家探望子女，祖母及外祖父母亦會來見孫子孫女。

鄰居稱，以他所知，身材高瘦的死者從事地盤散工，平日早出晚歸，為人嚴肅寡言，有時會在樓下食店飲酒，不時買幾罐啤酒回家暢飲，亦有吸煙習慣，向來煙不離手，但不知他身體是否有病痛。該鄰居又說得知今早曾有警察到死者住所調查，但對死者在酒樓飲酒昏倒後未被發現感驚訝。

事發在今早7時21分，警方接獲彌敦道760號聯合廣場百好名宴職員報案，指發現一名男子倒臥酒樓偏廳內。救護員到場證實事主不治。現場消息稱，警方初步調查後，相信47歲姓李死者昨晚在公司團年飯上與同事開懷暢飲，紅酒、烈酒一飲而盡，死者醉倒於偏廳內，同事們陸續離開，至今早茶市時酒樓職員進入偏廳收拾時，驚覺事主不省人事，報警揭發事件。警方通知死者妻子及子女到場。死者遺體將由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。

有急症科醫生指出，酒精壓抑身體多樣器官功能，酒後1小時血液酒精含量達至高峰是最為危險；至於「擋酒者」及「酗酒者」均有較大機會攝取過量酒精而有生命危險。醫生又指，最大機會引致死亡主因是酒精入腦抑壓中央神經，心臟、血壓受到壓抑影響心肺功能。一般人「食啲嘢一入咗個咽喉，會濁㗎嘛，咳返曬啲嘢出嚟，防止食物或者嘔吐物入肺」，但酒精抑壓咽喉反應而導致嘔吐物入肺，氣道阻塞、肺阻塞造成呼吸停頓缺氧陷入不省人事；即使有知覺亦因為求生反應緩慢而「唔識得嗌救命」。