比高犬Chaco年初二遭煙花嚇走　失蹤6日終尋回　狗主感激各界相助

比高犬「Chaco」（又名七七）在年初二（23日）於元朗被放煙花聲響嚇走，失蹤6日後，今日（29日）下午終於在大欖一個需要「爆林」另闢捷徑的位置被尋回。狗主Vicky今晚接受《香港01》記者訪問，憶述找回愛犬的過程，指出今晨有跑步人士發現疑似Chaco蹤影並提供消息，狗主、家人及一眾山友即趕至尋犬。當Chaco聽到一向照顧牠的Vicky姐夫的聲音時，立即自動現身。Vicky感動Chaco認得家人，形容牠現身時「狀態OK、無穿無爛、笑笑口」，又感謝連日來一直幫忙尋犬的熱心市民和狗友。



Chaco今午（29日）近5時被尋回。（狗主提供）

Vicky表示，今午接近一時，有跑步人士在尋找Chaco的WhatsApp群組發出信息，表示跑步期間見到有動物跑過，懷疑是Chaco，對方因得知Chaco膽小，故未有上前或叫喊，即時在群組通知其他人相關位置。在附近幫手尋犬的山友首先到場，協助了解環境和探路，觀察有什麼地方較可能是Chaco藏身位置，並準備食物、有狗主味道的衣物等，待狗主到場再開聲叫Chaco的名字吸引牠。

其後另一批山友、包括Vicky胞姊的同事趕到現場，雖成功發現Chaco、更與牠對望一眼，惟Chaco疑受驚「調頭走」，該同事即假扮「睇唔到」Chaco，以免牠愈走愈遠，再通知Vicky胞姊到場守候。

Chaco今午（29日）近5時被尋回。（WhatsApp 77 Chaco group圖片）

Chaco平日較多由Vicky姐夫照顧，故對他的聲音較為熟悉。各人待Vicky姐夫到場後，由他負責開聲叫「Chaco、七七出嚟喇」。結果Chaco聽到Vicky姐夫聲音，即自動走到他身邊與家人團聚。Vicky說很感動Chaco「認到把聲、認到家人」。

下午4時47分，Chaco男主人Jason在WhatsApp群組發出錄音：「搵到喇！」大批連日關注Chaco狀況的群組成員紛紛發信息表示高興，更有不少人說感動至「眼濕濕」、甚至喜極而泣。Vicky則憶述當時各人分工，姐夫與Vicky男友負責在山上捉狗，山下則有她與另外數人守候，以便一旦姐夫等人未及捉住Chaco，其他人仍可「捕住」。

至聽到成功捉住Chaco後，Vicky即激動落淚，形容是如釋重負。她形容Chaco現身後狀態不錯、「無穿無爛」，更「笑笑口」，笑言愛犬「死女包玩到咁開心」。她又說在Chaco走失的第三日，曾帶其同胎哥哥「世一」尋拎Chaco，當時世一在今日尋回Chaco的附近位置也有反應、逗留很久，惟因當時一行人帶着狗，不便爬上斜坡或走入水渠尋犬，故與Chaco緣慳一面，估計牠之後一直留在附近較高及較深入的位置。不過之後幫忙尋找Chaco的市民得知牠曾在附近現身，有一直放置食物，Vicky相信Chaco有進食，故今日尋回牠後，雖然大家「開罐罐」、提供水等，Chaco都未有進食或飲用，但一直搖尾示意開心。

走失的比高犬Chaco（又名七七）。（狗主提供）

尋回Chaco後，Vicky等人留在山上，清理連日張貼的尋犬街招，並通知其他山友、附近村落的居民等；Chaco則由Vicky胞姊帶往看獸醫檢查身體。Vicky表示，由於不知Chaco有否飲過山水或進食不潔食物，故要接受預防心絲蟲的注射，之後若檢查證實身體狀況良好即可回家，假如情況未如理想則可能要暫時留院。

Vicky笑說經過今次事件，不少協助尋找Chaco的狗友均說牠現在「有大把契爺契媽」，又多了「爆林小公主」、「大欖陀地」等花名，待Chaco回家休息後，會安排與狗友慶祝。

走失比高犬Chaco（又名七七）（狗主提供）

Vicky又感謝連日來協助尋找Chaco的狗友、熱心市民、大欖隧道行政大樓人員、不同村落的村公所所長、以至關心Chaco的傳媒等。她說Chaco走失近一周以來，很多狗友「又出錢又出力」，提供由物資至網絡等支援，連日來「隨傳隨到幫忙」，「好多謝佢哋」。

Chaco本身與主人Vicky和Jason居於港島，大年初二（23日）當晚隨主人到元朗朋友家中燒烤豈料當晚有人放煙花，一向膽小的Chaco遭人巨響嚇走，至年初四（25日）清晨在大欖隧道行政大樓被發現，惟疑受驚跑走，GPS信號最後顯示牠跑到大欖七渡河一帶，之後便不知所終。Vicky與Jason為尋回愛犬，連日來每日只睡兩三小時、甚至只在車上小睡，前晚（27日）更到河背村露營尋找愛犬，至今日終尋回Chaco。