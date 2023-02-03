疑大麻二酚CBD產品被棄於上水站頭等車廂　港鐵職員報案

今日（3日）上午8時半繁忙時間，港鐵上水站職員報案指，在頭等車廂的凳底發現一個環保袋，內藏懷疑含大麻二酚（CBD）的物品，包括大麻糖果、大麻結晶體、電子煙彈及多支不明液體。警員接報到場檢走該袋物品，案件列作「發現危險藥物」，暫未有人被捕。



本月1日起，大麻二酚（CBD）被納入受規管危險藥物，即與大麻同屬毒品，進出口、非法製造、管有或服用含CBD的產品，即屬違法，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元；非法販運（包括進口及出口）及製造受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

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法例生效前，政府曾於10個政府處所放置CBD棄置箱，供市民自願棄置含有CBD的物件，並協助有需要的市民作大批量棄置。其後收集到超過77,400件含有CBD的物件，主要是護膚品、口服油、健康補充品等。政府曾發稿，列出含CBD成份的例子。

政府早前表示，設棄置箱是避免產品被不當棄置，或落入其他人手上再轉賣，並不會反對公眾以家居垃圾形式丟棄，但法例生效起胡亂棄置，則屬非法。保安局表示，收集CBD產品後，會將相關產品與一般垃圾同樣處理。