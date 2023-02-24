觀塘協和街菜檔混戰　警再拘兩男　至今3人被捕包括持刀女菜販

早前網上瘋傳觀塘協和街菜檔男女混戰短片，菜檔女職員更一度持48厘米長西瓜刀施襲，場面緊張。警方留意到片段後，觀塘警區反三合會行動組昨午（23日）率先拘捕涉案姓劉（28歲）女職員，她涉嫌「藏有攻擊性武器」及「在公眾地方打鬥」。及至昨晚約10時，再在觀塘拘捕涉案兩名分別17及18歲少年，他們涉嫌「在公眾地方打架」，全部人均被扣留調查。



警方表示，經初步調查後，該影片發生於2月20日傍晚約6時40分，涉案數名人士在觀塘協和街一店鋪外，懷疑因金錢問題爭執，涉案女職員疑曾手持48厘米長西瓜刀，並以手襲擊另外1女2男。

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根據該段長約2分多鐘的網片顯示，觀塘協和街一店舖外有數人懷疑因金錢問題爭執，其中一名女菜販懷疑曾手持一把48厘米長的西瓜刀，並以手襲擊另外一名本地女子及兩名本地男子。當時黑衣男見菜販擸刀立即喝止「喂！」，雙方扭作一團，並上前試圖奪去該刀，長裙婦人曾試圖阻止兩人打架。

未幾男子成功拿走利器，惟女菜販仍然情緒激動，拉扯黑衣男子。另一名身穿灰色衫男子上前阻止，反遭女菜販拉扯頭髮及推開。之後男子一方打算離去，惟女菜販仍然情緒激動，跑上前追罵，又用手指罵黑衣男子，男子用手大力推開菜檔女職員，長裙女子在旁試圖安撫男子。其後黑衣男子一度離開，一名女途人亦嘗試加入安撫眾人。惟菜檔女子窮追，片段最後菜檔女職員與灰衫男及黑衣男扭作一團。