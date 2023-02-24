長沙灣老婦平台囤積雜物逾30年　民政食環派員清理8噸垃圾

《香港01》早前報導長沙灣一棟私人大廈低層平台出現「小型堆填區」，一名有拾荒習慣的老婦人，將平台堆滿帆布袋、爛銅爛鐵，引起附近鄰居嘩然，擔心引起火警及衞生問題。當區區議員接獲街坊求助，向食環署反映事件後，今日（24日）民政處邀請社區應急輔助隊義務協助，聯同食環署派員出動，清理逾7小時，成功清走重達8噸垃圾。惟老婦以屋內有貴重資產為由，拒絕人員清理屋內。行動明天再續，將會進行消毒、滅鼠滅蟲工作。



長沙灣一棟私人大廈低層平台近日驚現「小型堆填區」，約百呎平台堆滿約一個成人高度的垃圾、帆布袋及爛銅爛鐵。（翁鈺輝攝）

民政處邀請社區應急輔助隊義務協助，聯同食環署人員出動，出動超過30人，由早上9時半起，展開清理雜物行動，合共清走約500包 ，重量達8噸的垃圾，當中包括舊衣、手推車仔、舊電器，例如洗衣機及雪櫃等，再召幾輛垃圾車運走。社區應急輔助隊總監黃輝成指，老婦透露雜物已堆積超過30年，由昨日起開始遊說，今早終獲答允清理，預計平台清理工作至傍晚6時完結。

義工形容，平台環境惡劣，雜物高度幾乎掩沒頭頂，只留一條小隙縫，清潔工需「捐入去」，令人感到意外的是雜物尚算乾爽，沒有產生大太異味。老婦單位兩房一廳同樣面對堆積如山的垃圾，惟她以有貴重物品為由，拒絕義工入內清理。平台及後樓梯稍後將進行消毒、滅鼠滅蟲工作，以確保婆婆可在衞生環境下居住。

根據資料，涉事單位連平台由一名姓譚女士於1987年以45萬元購入，屋宇署於2017年向該業主頒令拆除平台的搭建物，並將受影響部分包括平板表面的斜度及地面排水系統恢復原狀。該物業因而被「釘契」，至今暫未見解除。翻查Google地圖，亦見2021年底簷篷仍未移除，從圍欄罅隙間也能看到平台有雜物堆積。

直至約一周前，該單位簷篷終於被拆除。隨即在周日（2月19日），有鄰廈街坊驚見平台被「揭蓋」後的驚人情況，雜物竟堆積如山猶如垃圾崗，引起網民熱議。食環署2月22日曾向該業主發出口頭警告， 要求在指定期限內清除平台垃圾、妥善處理雜物及保持私人地方清潔。

署方今日（2月24日）聯同相關政府部門在涉事住宅單位進行聯合行動，清理由該業主自願棄置的垃圾，並加強該屋苑附近一帶公眾地方的清掃及清洗工作。同時，署方人員亦已向該屋苑管理人員提供環境衞生的建議及資訊。