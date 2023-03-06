消防將軍澳上水搗兩非法油站　檢38萬元柴油4男將被檢控

消防處今日（6日）在將軍澳及上水搗破兩個非法加油站，合共檢獲約1.9萬公升柴油，市值共約38萬元，將檢控4名涉案男子。



消防處在將軍澳及上水搗破兩個非法油站 檢獲38萬元柴油，將檢控4名男子。（消防處提供）

今日（6日）中午，消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處，在將軍澳一帶進行針對打擊非法加油活動的聯合行動，於駿光街搗破一個非法加油站，檢獲約3,000公升柴油，市值約6萬元。消防處人員同日根據情報，在北區馬會道搗破一個非法加油站，檢獲約1.6萬公升柴油，市值約32萬元。

消防處聯同警方在將軍澳搗破一個非法油站，檢獲3000公升柴油，市值約6萬元。（消防處提供）

兩次行動中，消防處人員共發現一部儲有柴油的輕型貨車、兩部油缸車及大批入油工具，並截獲4名男子，懷疑與案件有關，涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。 為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照，案件一經定罪，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。

消防處在將軍澳及上水搗破兩個非法油站 檢獲38萬元柴油，將檢控4名男子。（消防處提供）

消防處指出，非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。 該處呼籲市民切勿光顧非法加油站，並可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。