電壓驟降｜中電人員攀上飛鵝山電塔檢查︰未見有損壞

昨日（16日）晚上約11時半，慈雲山近沙田坳附近有電塔出現有火光，有居民表示曾聽到爆炸聲，九龍及新界多區居民分別發現室內電燈「閃一閃」的情況。今日（17日）早上中電派員攀上電塔檢查，又用無人機協助，惟未有發現。



早上9時半，約7名中電維修人員到飛鵝山，他們戴上頭盔，配備繩索等攀爬工具和安全設施，攀上電塔檢查，又利用無人機協助檢視；其間警員一度到場協助。

中電人員爬上電塔逐一進行檢查。（翁鈺輝攝）

中電發言人今日回覆查詢稱，昨晚（3月16日）約11時26 分至今晨（3月17日）約零時6分，中電位於黃大仙的 40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。中電再次就事件引起客戶不便致歉。



中電已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，惟受潮濕大霧的天氣影響，增加了巡查的難度，除了利用無人機外，我們的工程人員須攀上電塔進行更仔細的檢查。直至現時，未有發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。



事故期間，消防處於凌晨1時左右，於社交網站發出「九龍及新界電壓驟降特別通知」，指九龍及新界部分地發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。

電塔冒出火光。(圖片來源：FB慈雲山資訊交流／Yau Ka Lun Alan)

其中一個電塔中間位置有閃燈，但不尋常，須待日更再調查。(黃江奇攝)