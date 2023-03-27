荃灣大窩村寮屋燒成廢墟村民失無園　社署：已助慈善團體發放捐款

荃灣芙蓉山大窩村昨晚（26日）發生大火，至少6間寮屋焚毁。有家園盡毁的村民表示，家中「幾十萬港紙唔見咗」，又損失供兒子結婚用的金器，屋內家具全毁，連床也只燒剩鐵架，不知何處容身，希望政府幫忙解燃眉之急。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，當區綜合家庭服務中心的社工已接觸及跟進受影響住戶，以提供所需福利服務和支援，並協助慈善團體發放慈善捐款，為涉事家庭提供經濟援助。



洧防射水撲火。（消防處facebook圖片）

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李先生自2012年從內地來港，在大窩村居住十多年，月租1,400元。火警後他與妻子陳女士到社區會堂留宿一宵，今早（27日）回村「搵返少少錢」，可惜只尋得一疊疊熏黑的銀紙。李先生聲稱屋內「幾十萬港紙唔見咗」，向記者展示已經燒得溶溶爛爛的大疊1,000元紙幣。其妻則表示原先為次子結婚張羅了一些金器、人民幣，後來次子與女友分手，財物仍然放在屋內，但如今不知所蹤，相信已經報銷，加上家園盡毀，形容「我乜都無晒，乜都無晒。」惟兩人的兩名兒子各有家庭，未能支援兩老，他們亦沒有申請公屋，如今無處容身，希望政府幫忙安置，以解燃眉之急。

荃灣芙蓉山大窩村昨晚（26日）發生火警，至少6間寮屋被火焰吞噬，村民估計是寮屋下層開始起火，波及上層鐵皮屋。消防經調查後，初步相信有電器過熱引致火警。

洧防射水撲火。（消防處facebook圖片）