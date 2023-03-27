荃灣寮屋大火　一袋金牛銀紙燒爛點算？　金管局網頁教處理爛鈔票

荃灣芙蓉山大窩村昨晚（26日）發生大火，至少6間寮屋焚毁。其中一名失去家園的住戶陳女士，與丈夫李先生在社區會堂度過一夜後，今早（27日）回村點算損失，只尋回一袋已經燒得溶溶爛爛的1,000元紙幣，其餘數十萬元現金及原留予兒子娶妻用的金器均恐已化灰。

根據香港金融管理局（金管局）網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，例如檢視鈔票是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁面積等。一般若損毁面積低於25%，又無上述問題，銀行都會為市民兌換鈔票。不過，金管局提醒市民，勿把兩張不同號碼的鈔票黏在一起，否則鈔票就會變成「合成銀紙」，並非法定貨幣。



居於荃灣大窩村的陳女士與丈夫在社區會堂過夜，今早（27日）回村點算損失，尋回的只有一袋已經燒得溶溶爛爛的1，000元紙幣。（蔡正邦攝）

家園盡毁的李先生自2012年從內地來港，在大窩口村居住十多年，月租1,400元。火警後他與妻子陳女士到社區會堂留宿一宵，今早（27日）回村「搵返少少錢」，可惜只尋得一疊疊熏黑的銀紙。

李先生聲稱屋內「幾十萬港紙唔見咗」，向記者展示已經燒得溶溶爛爛的大疊1,000元紙幣。其妻則表示原先為次子結婚張羅了一些金器、人民幣，後來次子與女友分手，財物仍然放在屋內，但如今不知所終，相信已經化成飛灰。陳女士面對頹垣敗瓦，亦不禁感嘆「間屋燒到咁，我都唔知去邊度瞓」，無奈稱「我乜都無晒，乜都無晒。」

兩名兒子各有家庭，未能支援兩老，他們亦沒有申請公屋，如今無處容身，希望政府幫忙安置，以解燃眉之急。

荃灣芙蓉山大窩村昨晚（26日）7時許發生火警，至少6間寮屋被火焰吞噬，有年長村民要由警員孭着逃生。村民估計是寮屋下層開始起火，波及上層鐵皮屋。消防經調查後，初步相信有電器過熱引致火警。