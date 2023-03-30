北大嶼山公路奪命車禍｜死者臨收工遭遇不測　胞姊讚為人孝順顧家

北大嶼山公路奪命車禍，今（30日）凌晨4時許兩架貨車相撞後分別停在快線及路肩，尾隨的士撞向快線貨車尾部，隨即起火。的士司機何冠中（39歲）不幸葬身火海，他生前居於沙田公屋單位。據死者胞姊透露，弟弟任職夜更的士司機，下午5時開工、清晨5時許6時收工，意外發生時「好接近收工（時間）。」她稱讚死者為人孝順顧家，出糧大部分會作為家用。



死者何冠中，39歲，為夜更的士司機。死者胞姊表示弟弟死者孝順顧家，出糧大部分會作為家用；他獨身，沒有拍拖結婚亦沒有子女，而且沒有長期疾病，相信今次是一宗意外。她指弟弟昨日下午5點開工，一般上班12小時，清晨5時許6時收工，意外發生時「好接近收工（時間）。」

事發於凌晨4時許，北大嶼公路往機場方向兩架貨車相撞，尾隨的士收掣不及撞向意外後停在快線的貨車，司機不幸葬身火海。貨車相撞的車CAM片段曝光，可見兩架貨車依次序沿慢線行駛，後面的貨車撞前車，然後失控滑行向快線停下。兩輛的士先後從後而上，江姓司機成功避過停在路肩，但左前軚輾過垃圾導致爆胎；一分鐘後另一架的士收掣不及，猛撞停快線的貨車，繼而起火，司機當場喪命。