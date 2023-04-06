紅隧醉駕私家車越線撼兩的士後翻側　「白頭佬」黃華和被撞傷送院

紅磡海底隧道發生交通意外。凌晨3時左右，當時隧道為單管雙程行車，據報，一輛私家車沿管道往香港島方向行駛，突然失控撞及左邊路壆，繼而越過對面行車線，先撞向一輛往九龍方向之的士，私家車失控「彈起」，再跌下撼向後至的另一輛的士。私家車車隨即翻側，橫亙來回線，司機被困車內。前方被撞的士右邊頭轆甩脫；後方的士則車頭嚴重損毀、安全氣袋彈出。消防到場將被困的私家車司機救出，幸僅輕傷，惟他迷迷糊糊，據悉，有人未能通過警方酒精呼氣測試，錄得過百度讀數，涉嫌「酒後駕駛」被捕。司機經救護員包紮後拒絕送院，帶署扣查。

此外，多輛救護車亦到場協助其他傷者。其中前方的士司機受輕傷，經包紮後亦拒絕送院，兩名外籍乘客則無恙；後方的士司機及乘客則須由救護車送院治理。現場消息稱，後方的士司機為演員黃華和，他在杜琪峯執導的《PTU》系列電影中，演老差骨「白頭佬」一角而廣為人識。而去年上畫、獲得多個獎項的電影《正義迴廊》，黃華和亦有份參演陪審員「何富」一角。



黃華和送院時表示「今次好傷」。(陳永武攝)

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黃華和於今年2月亦發生過交通意外，同樣是「飛來橫禍」。2月9日凌晨，當時一輛私家車在觀塘翠屏邨高速行駛，失控甩尾撞及多輛的士，其中一輛就是黃的座駕。幸當時他已落車購買宵夜，故並無受傷。黃當時向記者表示，的士司機和演員均為其職業，當有戲拍時就會做演員，其他時間則駕駛的士。



黃華和由救護車送往伊利沙伯醫院，在場記者問及不幸再次遇到車禍時，他即「頭擰擰」，表示「今次好傷呀」，被並用手掩著胸口，指心口受傷。