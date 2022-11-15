《正義迴廊》黃華和入行30年　杜琪峯御用綠葉︰佢念舊重情義

電影《正義迴廊》上畫兩星期，票房已逼近$2000萬，以三級片來說又是另一奇蹟之路。不單兩位男主角楊偉倫、麥沛東因此而廣受大家認識，連帶九人陪審團的成員都成為談論話題，其中一頭白髮，經常在杜琪峯電影見到他蹤影的朋友，正是入行近30年的資深演員和哥，或直接叫他做「白頭佬」的黃華和。



黃華和在慶功宴上，坦言有份演出《正義迴廊》，令他畢身無憾。（莫匡堯 攝）

《正義迴廊》昨晚（14/11）舉行千萬慶功宴，和哥在台上說出感受時，滿有感慨。「我都拍了近30年戲，能夠有咁多咁勁嘅演員一齊演，確實未試過，自己又完全投入到角色上，拍到呢套戲，畢身無憾呀！」

黃華和與鍾雪瑩，是九人陪審團中其中二人，亦是世代之爭的代表。（《正義迴廊》劇照）

出年入行30年

隨後和哥接受《香港01》訪問，問到為何突如其來的感慨？和哥︰「我1993年入行，出年都30年，平時演的角色，多數跟主角做對手戲，做完就走，冇今次咁互動。基本上都係9個人一齊出出入入，無意中蘊釀出一份情義。」

黃華和笑稱自己一頭白髮已成為標記︰「個個都叫我白頭佬，角色名都用。」（許育民 攝）

和哥大讚《正義迴廊》的劇本吸引，角色立體，吸引到在現場完成自己戲份後，都不捨得走，留低觀摩其他人的演出。「有幕我們拍足30個鐘都不覺累，完成後仲留低睇埋其他人戲份，那種興奮就好似剛剛入行的感覺，好有趣。」和哥解釋有這份感覺，源於今次合作的幕後班底多年輕人，大家互有溝通，有傾有講。「之前多數去到片場坐埋一邊，等埋位，冇人會理你，今次就好有群體合作精神，好似一家人。」

和哥自言昔日的演出都單打獨鬥，甚少群戲。（《正義迴廊》劇照）

提到在《正義迴廊》的角色，和哥飾演在家中冇人理，難得做陪審團，人人被逼聽佢講嘢的中佬。「其實仲有拍咗啲我講嘢冇人理的場面，不過cut走了。這個角色根本是在鬥氣，近十年八載坊間都出現好多鍾意鬥氣嘅人，我就係飾演呢類人。」

和哥在《PTU》飾演趕住去打麻雀的老差骨，遺失了證物手機都不知（《PTU》影片截圖）

與杜Sir冇乜交情

其實大家對和哥的認識，多源自杜琪峯的作品，不時飾演的士司機、看更、老差骨等，問到是否跟杜Sir私交甚篤，原來又不是。「我都冇去了解點解杜Sir特別喜歡用我，不過他為人念舊，重情義，又好清楚每個演員的作用，基本上去到片場，佢腦海已經有晒畫面，知道點樣拍你，你埋位就可以。」講到最深刻演出，和哥選了《PTU》，「成套戲我都好鍾意，不譁眾取寵，想講的故事好簡潔，鏡頭又靚，我飾演的老差骨，唔見咗證物電話，被黃卓玲喝到唔敢出聲，當日都拍得好快，好快就收貨，好準。」