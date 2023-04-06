黃華和兩個月內兩遇車禍：「整定咁」　甫定驚魂後只想起女友

身兼演員及的士司機兩職的「白頭佬」黃華和，今年2月在觀塘翠屏邨交更時，被一輛私家車失控甩尾撞及的士車尾，可幸車毀人無傷。事隔兩個月，黃華和在接送乘客由港島過九龍時，在紅隧內被涉嫌醉駕的私家車撞倒，今次則被安全氣袋彈出時撞傷胸口，須送院治理。他在醫院向記者表示，「好似整定咁」；又指意外發生時電光火石，腦內一片空白，在甫定驚魂後，則立即想起女友。



黃華和由救護車送院。

黃受傷後在醫院等候檢查，期間向記者憶述，當時他在銅鑼灣紐約戲院，接載一名乘客前往土瓜灣，當取道紅磡海底隧道，駛至接近九龍出口時，突然聽到前方傳來一聲「響軚」的巨響，有如兩個月前在觀塘車禍時的聲音，「一聽就知賴嘢喇」，只知涉事車輛先撞向他前面之的士，繼而其車尾再撞及黃之的士，「碰碰車咁，我DUP（煞車）幾多都無用，無得走」。當時腦內一片空白，定返神就諗起佢喇（指向身旁的女友）。」

他指，上一次意外後，的士車尾嚴重損毀；豈料今次的士卻車頭盡毀；更「黑仔」的是，當的士維修好後，就突然出水豆，連休養及維修，足足三個多星期沒有開工。他續說，原來上次在觀塘意外時剛好是準備交更，當時大約凌晨4、5點。今次事發時約3點，原本並未打算過九龍交更，但剛好接載了一名過土瓜灣的乘客，令他感到「好似整定咁」。今次意外後胸口受創，被問及會否「抖下先」，他卻笑道「兩睇啦，睇下精神點先啦」，但不會轉駕早更。

黃華和駕駛之的士嚴重損毀，氣袋彈出撞傷其胸口。