內地色誘黨藉詞按摩　上樓「偷桃」搶金鏈　警接舉報搗賊竇拘5人

警方本年3月至4月期間接獲3宗街頭搶金鏈，經深入調查後，警方昨日（5日）偵破一個犯罪集團，拘捕5名內地人涉嫌搶劫，年齡分別為52至54歲，涉嫌在港九新界搶去名受害人的金鏈，總值7.5萬元，其中兩宗為前日（4日）發生的「猴子偷桃」劫案，兩名長者遭抓下體及奪去金鏈。據了解，五人均持雙程證來港，本月開始租住旺角區一住宅單位，被捕人士當中包括兩對夫婦。



西區情報組主管督察許彤蔚（左）及西區警區重案組第一隊案件主管高級督察徐蔚瑩（右）交代案情。（陳浩然攝）

西區警區重案組第一隊案件主管高級督察徐蔚瑩交代案情指，一名67歲男子上月4日報案，指同日在香港仔區內被一名操普通話女子兜搭，聲稱能以低廉價錢提供按摩等親密接觸服務，男子答應後，女子帶他到附近唐樓，訛稱到一個單位提供服務，上樓期間出現另一名女同黨施襲，搶去其頸上一條價值2萬元的金鏈，隨後兩女逃去，警方翻查大量閉路電視及經深入情報分析後展開通緝。

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至昨日（5日），有熱心市民在馬鞍山區見到兩女向不同上年紀男士兜搭，於是致電999報警，警方到場雖然確認沒有受害人，但發現兩女正被通緝，經調查後再截獲另外兩名男同黨，西區刑事部再經調查後同日鎖定另一名女同黨，並在旺角區一個住宅單位作出拘捕，除了上月4日案件之外，警方揭發他們以非常接近手法，周二（4日）在九龍城和沙田犯案，搶去兩名89歲和60歲男受害人的金鏈，分別價值3萬元和2.5萬元，5人全是內地人，租住該個旺角區單位，正被扣留調查，警方不排除將會落案起訴，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

西區情報組主管督察許彤蔚表示，今次偵破案件有賴熱心市民舉報，呼籲市民小心財物，若有長者在街上被陌生人借詞接近，需要小心查核對方身份，如果市民見到長者神色慌張，可以提供協助。

今早（5日）市民見兩名可疑女子在馬鞍山恆安邨，懷疑企圖偷竊老翁物品，報警求助。（馬耀文攝）

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