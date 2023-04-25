上環奪命車禍｜保單或未能生效　保險業籲有需要可申請社署基金

干諾道西天橋今早發生奪命車禍，持有「學牌」的29歲姓何鐵騎士慘被旅遊巴輾斃，根據運輸署規定，持有「學牌」的司機不得駛上高速公路，而且不能在上下班繁忙時間行駛，有保險業界人士對事件感到惋惜，估計保單未必生效，保險公司可能不會作出賠償，同時指出一般而言，傷者和死者家屬如有需要，可以申請社署旗下的「交通意外傷亡援助計劃」，計劃不會考慮交通意外的過失，旨在提供經濟援助。



+ 5

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄了解事件後表示，一般而言，保單列明司機一旦違規違法，最終釀成傷亡，保險公司不會作出賠償，例如醉駕和毒駕，司機需要自行承擔責任，如果司機或其家屬有經濟困難，可以申請社署旗下的「交通意外傷亡援助計劃」，宗旨是向道路交通意外受害人或其受養人迅速提供經濟援助，計劃特色是無須考慮受惠人的經濟狀況，以及有關交通意外是因誰人的過失而造成，將按受害人的傷亡情況支付援助金。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，傷者和死者家屬可以申請社署旗下的「交通意外傷亡援助計劃」，計劃不會考慮交通意外的過失，旨在提供經濟援助。（網上圖片）

事發今日（25日）上午8時44分，29歲姓何電單車司機沿西區海底隧道往中環方向行駛，當駛至近中山紀念公園對開時，懷疑失控撞向由一名31歲姓關男子駕駛的旅遊巴，據報旅遊巴其後輾過何男，他頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。

旅遊巴司機涉嫌意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕，現正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36606849與調查人員聯絡。

根據運輸署規定，持有「學牌」的司機在道路駕駛時有多項限制，包括不可駛入學禁路段，包括所有快速公路、大部分行車天橋及隧道；後座不能載人；電單車車頭和車尾掛上「學」字牌；只准在指定時間駕駛，而平日上下班繁忙時間亦不能駕駛，即平日上午7時30分至9時30分、下午4時30分至7時30分亦不准學牌在路上駕駛電單車。