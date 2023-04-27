長洲謀殺案｜死者疑兇俱有黑幫背景　警指案件涉金錢糾紛

長洲今早（27日）發生謀殺案，一名52歲姓李男子和一名43歲姓羅男子在大新後街打鬥，李男受傷昏迷，送往長洲醫院搶救後不治，羅男一度逃去，其後遭警方於北社新村的住所拘捕，警方經調查後相信今次案件由金錢糾紛引起。



警方水警總區刑事部謝旦生警司交代案情。（梁偉權攝）

警方水警總區刑事部謝旦生警司交代案情指，警方今早（27日）10時53分接獲市民報案，長洲大新後街有兩名男子爭執及打鬥，警員迅速去到現場，發現一名男子昏迷，襲擊者已離開，事主被送去長洲醫院，延至大約11時53分不治，相信死因和是次襲擊有關，但確實死因有待驗屍確定，案件列為「謀殺」處理，水警總區刑事部聯同長洲同袍掌握襲擊者資料，前往其住處作出拘捕。

警方經調查後，相信兩人是長洲居民，互相認識，同有黑社會背景，今次案件由金錢糾紛引起，案件仍在調查中。

據了解，52歲姓李男死者花名「白板仔」，43歲姓羅疑兇花名「細舊」，其中疑兇有吸食冰毒習慣，經常胡言亂語神智不清。

事發時兩人在街上碰面，疑兇突然喝問：「做咩搵人打我？」李男感到莫名其妙，雙方起衝突互有推撞，其間李男曾爆粗質問對方「做乜X嘢？你講乜X嘢呀？」。其後李男被推落地上，後腦着地，再被對方腳踢頭臉多次。有街坊勸阻不果，在李男倒地後曾有街坊上前叫他「醒呀」，救護員不久接報趕至為李男急救，惜他送院搶救後不治。下午4時許，死者數十名親友帶同死者衣物在現場路祭。

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