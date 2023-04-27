長洲謀殺細節曝光　事主倒地遭打臉踩頭　街坊見昏迷叫「唔好瞓」

長洲今早（27日）發生謀殺案，花名「白板仔」的52歲姓李男子，與一名43歲姓羅男子在大新後街打鬥，李男受傷昏途，送長洲醫院搶救後不治；羅男一度逃去，其後遭警方拘捕，初步調查相信案件涉及金錢糾紛。據了解，李男起初與羅男互有拉扯，其後李男倒地，惟繼續遭羅男拳打臉部及用腳踩頭。多名街坊見李男昏迷在地上，連忙上前拍其肩膊及雙腳叫他「唔好瞓」。



據了解，有附近店舖的店員在事發時聽到店外傳來爭執聲，查看時發現身穿橙衣、光頭的李男，與身穿橫間上衣的羅男爭執，當時羅男曾大叫「你做乜搵人打我？」李男反問「你係咪有幻聽？」之後兩人互相推撞，並爭奪一個單車鎖鏈，最終由李男取得單車鎖鏈。

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據悉，數分鐘後店員再次查看現場情況，當時李男已臉朝上倒地，沒有任何動作，惟羅男仍繼續向他施襲，曾彎腰以右手大力打向李男臉部，其後又站在李男身旁，用力踩向李男頭部，當時李男已不省人事。後來羅男在現場來回走動，其間又走到李男身旁查看其情況，曾以手推一推李男，見他沒有反應後，即向碼頭方向離去。

有網民上載事發時及事後的現場片段到社交平台。當時有街坊從遠處看見李男與羅男互相拉扯，驚叫「哎唷，死喇！報警呀報警呀！」一名老婦邊聽電話邊回頭查看，說「仲打」，又向附近的人說「你走去勸下佢囉」。

其後在李男倒地後，有女街坊單膝跪在他右邊，不停以雙手拍其雙肩大叫「起身喇！唔好瞓喇！醒喇！自己唔好瞓喇！」一名幼童則與另外數人在旁圍觀。其後有更多街坊加入嘗試叫醒李男，有男街坊蹲下大叫李男的花名：「白板！起身喇白板！醒喇！白板！」亦有街坊對李男說「喂無事喇！」惟當時李男已毫無反應。

後在李男倒地後，有女街坊單膝跪在他右邊，不停以雙手拍其雙肩大叫「起身喇！唔好瞓喇！」亦有男街坊蹲下大叫李男的花名：「白板！起身喇白板！」（網上片段截圖）

之後救護員趕至，街坊隨即散開讓他們為李男急救，有成人帶走圍觀的幼童，說「我哋唔好阻住人哋吖，我哋行開畀救護員」。有街坊向救護員表示「做咗4個循環嘅CPR（心肺復蘇）」，又說CPR後李男恢復脈搏，惟仍沒有呼吸。救護員則即時為李男進行心外壓，以及用自動心臟除顫器（AED）為其電擊，並問旁人發生什麼事，有人回應稱李男與人爭執後倒地及不清醒。救護員為李男急救期間，街坊仍繼續叫他「白板！醒呀！」亦有人問旁人是否認識李男家人，希望可通知對方。救護員其後以擔架床將李男送院，惜他經搶救後終告不治。

據了解，52歲男死者李學基，綽號「白板仔」；43歲姓羅疑兇花名「細舊」，同為長洲居民，互相相識，兩人均有黑社會背景。案發後，疑兇一度逃去，其後在家中被捕。警方於記者會上交代案件，初步相信案件與金錢糾紛有關。