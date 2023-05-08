乙明邨誤殺案｜停車場車牌識別系統屢失靈　須保安手動開閘

乙明邨誤殺案中69歲死者阮培恩，在停車場任職保安員。他昨日當值時疑與人因繳費問題起爭執，其間暈倒送院不治。乙明邨停車場自上月啟用車牌識別系統後，不時因事故無法開閘讓車主順利通過閘口，記者今早（8日）離開車場時，亦目睹前方車輛繳費延誤，費時失事。



據稱，車牌識別系統出入閘自4月底在乙明邨停車場啟用後「成日都出問題」，特別當前方車輛成功出閘後，如果閘機未完全落下，後方車輛緊接駛上拍卡位，就會被系統誤以為已經出閘；但事實上後方車輛仍未離開，反而因此受阻，需要保安員手動協助才能離開。記者今早駕車離開停車場時，便目睹前面一部車輛，因此受阻，要召保安員協助。

消息指，案中姓余（29歲）疑犯駕車離開停車場B時，無法使用八達通付款出閘，遂透過對講機聯絡停車場A更亭的保安員，要求他前來收費，雙方當時已曾爭論，後來保安員手動開閘，著對方駛到大停車場繳付現金，兩人再爆口角，結果引發這場悲劇。死者妻子對失去老伴感無助，原計劃一家人去韓國旅行，「一個人突然之間就冇咗」。

事件中的死者為乙明邨停車場外判承辦商安滿停車場有限公司（安滿）的僱員，《香港01》以電郵及電話向安滿查詢，暫未獲回覆。