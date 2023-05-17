德士古道旅遊巴翻側│六旬司機報稱身體不適　頭暈撞壆肇禍

荃灣德士古道昨午發生交通意外，一輛接載船廠職員的旅遊巴，駛至德士古道天橋時，突然失控撞向路中分隔石壆，繼而全車彈起後翻側，多人受傷。據初步調查，64歲男司機疑報稱不適頭暈釀成意外。警方正調查肇事原因。



警方表示，於16日下午5時47分接獲報案，指一輛旅遊巴沿德士古道天橋往荃錦公路方向行駛，當駛至荃灣德士古道北一間學校對開時，64歲姓李男司機，懷疑身體不適並感到頭暈，其後旅遊巴撞向一石壆後翻側。救援人員接報到場，司機頸部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另有21名男女乘客（27歲至67歲）受傷，清醒分別被送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院治理。

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據了解，肇事旅遊巴為香港船廠有限公司的職員專車，主要負責接載公司員工由青衣公司到荃灣及太子港鐵站。今日傍晚約5時40分，64歲姓李男司機駕駛旅遊巴，接載26名乘客由青衣公司出發，首站前往荃灣站，惟途中發生意外。

就現場所見，旅遊巴翻側後橫亘路面，擋住兩條行車線，地下留下逾10米的煞車痕。意外後旅遊巴部分乘客自行爬出車廂，在路邊等候救援，亦有人受傷躺臥在車廂內待救。大批消防員及救護員趕至為傷者治理。其後有拖車奉召到場吊起旅遊巴，查看有無人被壓住，幸最終證實無人被困。後來再有多一部拖車到場，兩部拖車合力扶正旅遊巴，可見它其中一個後轆甩脫、「軚鈴」變形，車身有刮花痕迹。根據網上車cam片段顯示，涉事旅遊巴疑失控剷上路中心石壆，車底濺起火花，整輛車繼而飛彈而起，然後再向左翻側。