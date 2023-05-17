德士古道翻車意外翌日　青衣船廠工人6米高墮下身亡

昨日發生員工旅遊巴翻車意外的香港船廠有限公司，今日（17日）有奪命事故。上午9時20分，青衣担杆山路98號船廠內一名男工人疑失足由工作台上墮下，昏迷不醒。工友發現致電報警，由救護車到場將傷者送到仁濟醫院搶救，但告不治。



死者姓袁68歲，據悉任職雜工，今早與一名同事為一艘已完成維修的船隻準備移離船廠工作。當時死者於一個大約6米高的鋼架工作平台上，解開一條連繫住船隻及鋼架的鐵鏈，突然死者失去平衡意外墮下地面，同事目擊事件通知船廠經理報警。警方將案件列工業意外，死因有待驗屍後確定，將交由青衣警區雜項調查組跟進。



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涉事的香港船廠，昨日（16日）其接載員工的一輛旅遊巴失事，在荃灣翻側，21人受傷。事發於昨日下午5時47分接載船廠職員的旅遊巴，駛至德士古道天橋時，突然失控撞向路中分隔石壆，繼而全車彈起後翻側，多人受傷。警方指64歲男司機疑報稱不適頭暈釀成意外，他頸部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另有21名男女乘客（27歲至67歲）受傷，清醒分別被送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院治理。

​勞工處表示正調查今日（17日）上午在青衣發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

↓↓德士古道旅遊巴翻側↓↓



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