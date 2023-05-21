升降台倒塌｜拍攝首日6人台上工作　翌日增至8人　工程師料超負荷

九龍城沙浦道一個電影拍攝現場上周六（20日）發生工業意外，一輛直臂式高空升降車突然倒塌往後翻，撞向後方一輛吊臂車，升降台上8人受傷。

據悉，上址的拍攝工作自上周五（19日）起開始，有市民當日曾拍到有6人站在升降台，而且設有攝錄機和相關伸縮搖臂。翌日更有8人在升降台上工作，結果發生事故。「中科監察」主席潘焯鴻表示，肇事車輛工作台承重上限是1噸重物或2人，相信今次負荷過重所致，建議聘請足夠專業人士監場，如有違規不應開機。



有市民上載於上周五拍攝的照片，至facebook群組「香港風景攝影會」，圖中可見，事發前有6名男子站在升降台上，而且設有攝錄機和相關伸縮搖臂，以作拍攝之用。而事發當日（上周六），更有2名攝影師及6名助手在台上工作。

「中科監察」主席潘焯鴻了解事件後表示，肇事車輛出自Tadano產品，型號是AT-150S，工作高度達到17米，最高載重是1噸或2人，用於隧道維修等工程，雖然工作台體積有4.6x1.94x1.01米，但設計原意讓2名工人在台上行走工作，加上升到一定高度，載重能力就會減弱，所以任何時候都不應該多過2人。

肇事車輛最高載重是1000公斤或2人，用於隧道維修等工程。（網上圖片）

潘焯鴻又說，市民日前拍到的照片可見，升降台已經升起，根據高度而言，估計當時肇事車輛只能負荷600多公斤重量，但有6名男子站在台上，甚至設有其他大型攝錄器材，所以增加倒塌翻側機會。

​潘焯鴻指出，一般情況下只要安全主任批出開工紙，就能使用直臂式高空升降車開工，司機無須特別牌照，直臂式高空升降車本身用於工程上，不過一旦用於拍攝用途，情況變得寬鬆，不受《工廠及工業經營條例》所限，所以今次意外發生，就只能從其他勞工法例追討責任，劇組負責人或電影公司應該聘請足夠專業人士監場，如有違規例如多過2人站在台上，不應開機，即使無人監場，司機留意到類似情況，都不應該開機。

現場馬路旁邊放置多個排檔，據悉亦為電影陳置。

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事發昨日（20日）下午4時半，劇組正在九龍城沙浦道38號對開拍攝一套英皇電影及七印象文化斥資開拍的內地電影，警方接報指一個升降平台突然倒塌，升降台上人士及貨物應聲倒下，至少8人受傷清醒，分別頭、胸及手腳等受傷，送往伊利沙伯醫院及廣華醫院救治，部份傷者送院時戴上頸箍及氧氣罩。

當時現場所見，涉事升降台疑倒塌向後翻，撞向後方一輛吊起反光板的吊臂車，連帶車身亦向後翻車頭朝天。消防坍塌搜救專隊接報到場，以柱狀儀器固定車身，勞工處派員調查。