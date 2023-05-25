長沙灣70歲過路翁遭的士撞倒重傷　搶救一晚不治

長沙灣發生嚴重車禍。昨日（24日）深夜11時許，一輛的士沿長沙灣道往旺角方向行駛，途經長沙灣道和昌華街交界時，收掣不及撞倒一名正在過馬路的老翁，79歲姓陳的士男司機涉危駕被捕。捱撞70歲姓廖老翁飛彈約5米，頭部受傷陷入昏迷，送院搶救後延至今日（25日）下午12時58分不治。



傷者昏迷送院。

昨晚事發後，有駛經現場的南亞裔鐵騎士立即停車報警，以及陪伴廖翁。廖翁昏迷送往明愛醫院，隨後轉送瑪嘉烈醫院搶救。79歲姓陳的士司機在場接受警方調查，他通過酒精測試，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。現場可見，馬路遺下大量血迹和一把長傘，警方在場調查，不排除有人打斜過馬路，但沒有遵守燈號肇禍。

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今次涉事的士司機已屆79歲。運輸處近日完成司機體檢機制檢討，並建議收緊的士、小巴等商用車司機體檢要求，由70歲降至65歲需一年一檢，並規範化體檢證明書，同時會增潤「體格檢驗證明書」內容及制定相關醫療指引，將視覺及聽覺測試列作必檢項目，並引入更嚴格方式進行檢查等。當局更建議，倘運輸署署長要求司機提交醫療報告而對方拒絕，可以「釘牌」處理，相關體檢安排同時會在駕駛教師牌照中落實。

另外，新修訂建議夜盲症、認知障礙症、患惡性腦腫瘤及有植入式心臟除顫器等司機，不可駕駛商用車，僅在通過醫學評估情況下可考慮保留或簽發私家車車牌，並研究引入「模擬駕駛測試」。不過政府亦強調，收緊措施不一定會大幅減少交通意外的發生率。有關措施計劃於明年第三季落實。

運輸署署長羅淑佩早前表示，由於商用車多涉及大型車輛、在道路時間更長，故要求更嚴謹。她稱會考慮立法會議員意見，包括研究由地區康健中心提供體檢，以及65歲至70歲若符合某些準則，或可不需體檢太密。