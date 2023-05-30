慈雲山良心小店今結業　曾推$15抗疫飯餐　老闆夫婦傷感道別街坊

時代巨輪雖然無情，但人情味永存心中。在慈雲山毓華街屹立五載的八道餐廳捱得住疫情，甚至推出長者飯券和抗疫平價15元飯餐，盡一己之力回饋街坊，但可惜良心小店難抵加租幅度，今日（30日）最後一天營業，老闆夫婦和食客依依不捨道別，當中一年前曾在店內捱斬受傷的老闆娘Joe已經復原，把握最後機會服務街坊，抓緊每一刻和一眾「老友記」合照留念，Joe坦言嘗試在區內另覓地方繼續營業，「唔好用結業嚟形容…最緊要大家有聚腳點…辛苦啲，我唔怕，最緊要見到佢哋（街坊）笑容」。

有附近讀書的中學生憶述首次幫襯時忘了帶錢，獲老闆娘通融翌日找數，自此結下不解之緣，亦有街坊慨嘆「有人情味嘅餐廳賣少見少」，寄望終有一日能和八道餐廳再度相聚。



老闆娘Joe和丈夫偉哥（左至右）展示市民的感謝信，寄語他們「上另一班車，去到另一處更美好嘅風景」。（朱永倫攝）

《香港01》今日到場了解，可見多名食客抓緊最後一日入店幫襯，氣氛融洽略帶傷感，老闆娘Joe表示，最初和丈夫偉哥開心經營餐廳，希望街坊「有個聚腳點，將佢哋煩惱、唔開心嘅嘢，當我係一個樹窿，分享畀我聽」，而且「個個食得飽，已經好滿足」、「佢哋食得開心，係我同先生最大心願」。

事實上Joe早已超標完成，餐廳一向以「抵食」出名，平日不時推出各類長者餐及學生餐，本港爆發疫情期間，餐廳甚至推出抗疫平價15元飯餐，餐單卻沒有半點馬虎，除了有豬扒飯、雞扒飯等，更有粟米肉粒飯、蘑菇汁雞皇飯、窩蛋肉醬飯等熱門菜式之外，更可選配不同醬汁配飯，當時再度獲封為「良心小店」。今日有食客特意和老闆夫婦拍照，記錄八道餐廳一點一滴，一名帶了口罩的女學生更向老闆娘Joe訴說自己最近患病不適，感覺儼如親友。

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但本港隨着疫情緩和，經濟開始復常，餐廳敵不過加租幅度，Joe傷感形容「選擇光榮結業」，但轉過頭笑言「唔好用結業嚟形容」，甚至表示「會唔會喺慈雲山搵一撻地方畀我有棲身之所？其實我會，如果我可以有一撻地方…...其實我好願意為慈雲山街坊繼續服務」，Joe更強調「錢唔係好大問題」、「辛苦啲，我唔怕」，最重要的是「BB又好、小朋友又好，長者又好、中學生都好，見到佢哋每一次笑，開心咁樣走，我都好開心」。

雖然飲食業工作辛苦，但Joe和丈夫及一班伙記可以堅持經營五年三個月，原因就是開心，Joe形容「見到每一個人笑，已經係最大成就感，比任何嘢重要」，她亦藉住機會表達謝意，「好多謝慈雲山街坊、學生、長者畀我呢粒微塵、包容咗我咁耐，五年幾畀我同佢哋成長」，所以Joe會盡力讓八道捲土重來，繼續陪伴大家成長。

住在附近的食客呂先生表示，放假期間就會幫襯八道餐廳，形容老闆娘「好熱情、好鐘意幫人」，為老人家買飯和愛心券，「好少餐廳攞個心出嚟幫街坊…有人情味嘅餐廳賣少見少」。亦有三名中三生特意今日幫襯八道，當中盧同學笑言「姐姐哥哥（老闆夫婦）好好人」，記得第一次入店光顧，但最後發現忘記帶錢，但老闆娘豪爽容許她翌日才找數，自此「好鐘意呢間餐廳」。