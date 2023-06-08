海防道塌樹壓車｜建築署：塌樹底部有內部腐爛　4月檢查未有發現

尖沙咀海防道今午（8日）有一棵石栗樹倒塌，壓中一輛賓利房車，35歲男司機一度被困，獲救後清醒送院治理。有樹木專家下午到場視察，指樹幹斷裂位置已長出白色的菌絲，顯示該樹已受真菌感染，並有機會傳染給其他樹木。

負責管理的建築署發言人指，樹木於今年4月曾進行每半年一次評估檢查時，其樹枝、主幹及樹根表面均沒有腐爛跡象，亦無發現樹木受真菌或蟲害影響。今日經視察後，估計因塌樹底部有內部腐爛情況，加上近日天氣不穩持續大雨而導致意外。



中大生命科學學院退休教授趙紹惠表示，倒塌石栗樹斷裂位置已長出白色菌絲，顯示其已受真菌感染。（左朗星攝）

建築署發言人回覆指，有關樹木（編號 SA1880-TS014）為石栗（學名：Aleurites moluccana (L) Willd），高約12米，樹冠闊度約4米、胸徑450毫米，位於署方負責護養的註冊斜坡上。該樹並非古樹名木，署方於今年4月14日進行每半年一次定期樹木風險評估檢查時，其樹枝、主幹及樹根表面均沒有腐爛跡象，亦無發現樹木受真菌或蟲害影響。

初步覆查附近樹木 情況穩定

署方指今日意外發生後，隨即派員到場檢視塌樹，由初步視察所得，塌樹底部有內部腐爛情況，加上近日天氣不穩持續大雨而導致塌樹意外。署方承建商在下午約5時完成清理工作並恢復海防道行車。署方指為確保公眾安全，已完成對附近樹木作的初步覆查，認為樹木的情況穩定，將盡快安排進一步的詳細複查，以進行相應的樹木護養工作，確保樹木健康。

男司機清醒送院治理。（翁鈺輝攝）

今日（8日）下午2時36分，該棵位置尖沙咀海防道近漢口道行人路旁的大樹突然倒下，塌落海防道攔住兩條行車線，並壓中一輛黑色賓利房車。私家車車頂及車頭冚凹陷，司機清醒但被困。大批消防員趕到現場，用工具鋸樹，耗時約20分鐘將姓姚（35歲）男司機救出送院。