12年前花園街縱火狂徒現新蒲崗　排檔檔主避提傷心事：發夢都記住

2010年旺角花園街曾遭連環縱火，導致排檔三級火，殃及29間地舖及49個排檔。及後該名姓江縱火狂徒，承認因貪玩用打火機點火發洩，最終被判囚6年4個月。12年後，新蒲崗衍慶大廈多次有人焚燒垃圾桶，懷疑有人重蹈覆轍再度縱火，昨晚（12日）犯案後被警方鎖定身份並以「縱火」拘捕。

當年火警在花園街排檔檔主心中烙下傷痕，如今多避提傷心事：「唔好講，個個都好傷心，發夢都記住。」亦有檔主對狂徒再次縱火感到驚訝。



2010年旺角花園曾遭連環縱火，導致花園街排檔三級火，殃及29間地舖及49個排檔。（陳泳蘊攝）

在花園街賣袋的檔主指，當年只可以眼白白看著檔口被燒光，激動地說「我哋賺賺埋埋啲錢都唔夠佢一鑊燒晒！」憶起當年火警，她連聲嘆道：「唔好講，個個都好傷心，發夢都記住」。對於狂徒出獄後懷疑再次犯案，她直言：「應該捉住佢啦！」

另外，賣女性內衣褲的檔主憶述，當年半夜睡夢中有人致電通知她排檔發生火警，她立即乘的士趕至，惟消防不讓她進入推走貨物，最終同樣只可眼巴巴看著貨物付之一炬，指當時未計貨物及重修排檔，損失「冇10萬（元）都有8萬（元）」。當知道縱火徒再現，她不禁驚呼「吓！唔係呀？咁誇張！」

至於賣口罩的檔主回想當時火警後，整個排檔都被燒毀了。加上排檔因為火警塌下，所有貨物都被壓著，無法取回。她指自此以後，每個排檔按食環署指示相隔一段距離，同時整條花園街的排檔一到晚上收檔時，就會把所有貨物收拾好，不再留在排檔。

新蒲崗衍慶大廈頻生垃圾桶縱火 警拘44歲男

新蒲崗一大廈發生縱火案。昨日（12 日）晚上9時許，衍慶街34號至58號衍慶大廈一名女住戶發現2樓走廊梯間有水管及垃圾桶起火，她見狀立即與家人撲熄火種，並報警求助。消防接報到場，發現起火原因有可疑。經調查後，警方鎖定一名男子懷疑他縱火，並當場將他拘捕，案件列作「縱火」處理。據了解，44歲被捕男子江X聲，報稱職業為廚師，曾干犯2010年於旺角一宗連環縱火案件，其中導致花園街排檔三級火，被判囚6年4個月。



住戶李先生向《香港01》報料表示，自去年年末至今年5月，大廈2至5樓曾多次被人縱火燒垃圾桶，手法同出一轍，更指曾經「報過好多次警」，幸火勢均沒有蔓延，無人及財物受傷。

住戶李先生指，昨晚發生火警的地點為2樓，一個垃圾桶被燒至損毀。（李先生提供）

被捕男子涉12年前旺角花園街連環縱火案

翻查資料，2010年12月6日凌晨4時許，一名報稱為廚房工人的江姓男子，因當晚工作不開心，與朋友喝酒到深宵，其後在往旺角乘車回家途中，走到後巷小解時，貪玩用打火機點火發洩。

他在大半個小時內於接連旺角聯合廣場後巷、花園街小販排檔、西洋菜北街157號後巷、以及深水埗福華街37號後巷連環縱火；其中花園街排檔火勢一度升至3級，須即時疏散居民。火勢至5小時才受到控，燒毀了70米乘3米的範圍，殃及29間地舖及49個排檔，造成逾2000萬元財物損失，幸事件中無人死亡，及後警方將他拘捕。

時任高院法官韋毅志於2012年判刑時，斥江在人煙稠密區旺角進行縱火，罔顧他人，行為十分危險。根據被告的背景及心理報告指，他除酗酒外並無異常，最終被判入獄6年4個月。