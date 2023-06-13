滅蟲藥意外｜家鄉藥含有毒「磷化鋁」　專家籲慎用　分享滅蟻妙招

灣仔一名尼籍漢疑不堪家園受蟻患困擾，自行從家鄉帶回殺蟲藥丸治蟻，詎料令兩名16及14歲子女以及2名消防員「中毒」不適送院。滅蟲專家任志強指，因幼童或寵物容易誤食，故香港甚少使用藥丸殺蟲，而外地殺蟲藥未必符合香港法例，如案中藥丸含有具毒性的「磷化鋁（Aluminium Phosphide）」；香港則大多使用較溫和的菊酯類，呼籲市民慎選慎用；使用期間亦要戴上口罩及手套，最少離家3小時。



任志強指，香港大多使用殺蟲噴霧及殺蟲劑等，甚少使用殺蟲藥丸，因為容易令幼童或寵物誤食。他指，香港的殺蟲藥大多使用菊酯類的水劑，相對較溫和及安全。至於案中藥丸則含有磷化鋁及熏蒸劑，其中磷化鋁具有毒性，而熏蒸劑多用於霧化，故估計案中藥丸「唔會就咁擺喺度」，或須用水稀釋使用，因而有機會發出有毒氣體。

任續指，如使用殺蟲藥時感到不適，主要因為「氣味」或「吸入」，其一是殺蟲藥可能傳出強烈氣味；其二是「周圍噴」，殺蟲藥會在空中飄散，有機會因此吸入呼吸系統，兩者均有可能引致呼吸困難、頭暈不適或心跳加快等不適症狀，但敏感情況因人而異，孕婦更加不宜使用。

任志強提醒，如以殺蟲藥治蟻可能「治標不治本」，主要還是由環境衛生做起，以預防為首要，因蟻嗜甜怕酸，可先使用檸檬水或白醋等天然方法。如真的需要用殺蟲藥或殺蟲水，除要留意成份是否符合香港法例及使用方法，亦要戴上口罩及手套，遠離食物及使用中的電器。使用後亦切勿逗留，最好離開至少3小時，返回單位後開窗通氣。

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根據香港法例第133章《除害劑條例》第7及第8條，任何人不能使用未經註冊或沒有漁護署簽發許可證的除害劑，包括任何除蟲劑、除真菌劑、除莠劑、除蟎劑或用作或擬用作預防、摧毀、驅除、吸引、抑制或控制屬有害物的任何昆蟲等。如有違反，即屬犯罪，一經定罪，可判罰款5萬元罰款及監禁1年；牌照持有人違反其牌照的任何條件，或許可證持有人違反其許可證的任何條件，亦屬犯罪，一經定罪，可判罰款2.5萬元及監禁6個月。

涉事單位屋主Manoj（左）向消防人員展示相關滅蟲藥的圖片。（陳永武攝）

消防處就事件回覆查詢時表示，懷疑有人曾在有關單位使用含有磷化鋁（Aluminium Phosphide）的化學品作滅蟲之用。磷化鋁具有毒性，而且遇水時會釋放出易燃氣體。因此，消防處人員已檢取有關化學品作進一步化驗。此外，消防處人員亦懷疑有人管有及使用未曾註冊的除害劑，故已將此個案轉介至相關部門作跟進。