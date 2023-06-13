滅蟲藥意外｜2消防員送院　消防處疑除害劑未註冊交相關部門跟進

今日（13日）凌晨灣仔一名尼籍漢疑自行從家鄉帶回殺蟲藥丸治蟻，詎料令兩名16及14歲子女「中毒」不適送院，消防一度出動危害物質專隊到場處理。消防處回覆《香港01》查詢時指，懷疑有人使用含有「磷化鋁（Aluminium Phosphide）」的化學品滅蟲而釋出有毒氣體，期間動員85名消防及救護人員到場處理，其中2名消防員不適送院。處方已檢走有關化學品化驗，並懷疑有人管有及使用未曾註冊的除害劑，已轉介至相關部門跟進。



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消防處發言人指，懷疑有人曾在相關單位使用含有磷化鋁（Aluminium Phosphide）的化學品作滅蟲之用。經初步調查後，認為有關化學物品會釋出有毒氣體，故人員必須穿着合適的化學品保護袍及配備呼吸器進入有關單位。人員進入單位後，發現有關化學品狀態穩定，經現場環境檢測及評估後，確認大廈其他地方並沒有受影響，因此不需要疏散大廈內其他居民。

事故中，處方共調派20輛消防車及四輛救護車，合共85名消防及救護人員到場處理事故，並於今日（13日）凌晨約3時，完成清理有關化學品及其受污染物。行動中，2名消防員感到身體不適需要送院，其後接受檢查後已經出院。

消防處續指，磷化鋁具有毒性，而且遇水時會釋放出易燃氣體。因此，處方已檢取有關化學品作進一步化驗；此外，人員亦懷疑有人管有及使用未曾註冊的除害劑，故已將此個案轉介至相關部門作跟進。