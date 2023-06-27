多發性硬化症患者悲歌　妻子獨力養家供樓　患病夫不欲拖累萌死念

上周五（23日）發生患罕見病多發性硬化症女子墮海自殺悲劇，香港肌健協會向勞工及福利局局長孫玉菡公開發信，盼政府早日訂立完善的支援，又分享另一個真實案例，講述患者與照顧者的辛酸，希望喚起大眾關注，避免悲劇重現。



一名患多發性硬化症15年的男患者，失去工作能力，只能依靠妻子獨力承擔養活一家三口的責任。妻子既任職全職工作，又兼任照顧者，更要供樓。面對龐大的醫療費用，李先生全因現時綜援制度，而無法申請綜援，只能「挨麵包」過活，更一度萌生輕生念頭。



香港肌健協會分享真實案例，講述多發性硬化症患者與照顧者的辛酸。（視覺中國圖片）

患多發性硬化症（MS）15載的李先生，自患病後失工作能力，其自住單位仍在供款，妻子便成為家庭經濟支柱， 面對照顧一家三口，包括患病丈夫及年幼兒子，以及一份全職工作。

家庭長期入不敷支，積蓄亦所餘無幾，單靠每月4,335元的傷殘津貼，面對每天醫療消耗品、一日三餐、覆診復康開支，加上每年最少數千元維修輪椅費。而因耗損而更換新電動輪椅的開支更達約6萬元，津貼猶如杯水車薪。

李生害怕問妻子拿錢會令妻子百上加斤，李生每天只可購買臨近到期特價麵包充飢， 或向年邁母親索錢。李生也曾因感到「拖累家人」想過自殺，猶幸想起仍年幼的兒子而放下念頭，兩夫妻關係如履薄冰，有時互相指責及埋怨，逐漸疏離。李生又曾欲申請綜援，但因妻子尚有工作和收入，故此不符合資格申請綜援。

香港肌健協會建議，患者能透過個人名義申請綜援，解決病人面對的日常問題。（香港肌健協會相片）

照顧者需貼身照顧，更要付上龐大醫開支，身心疲憊。香港肌健協會建議，患者能透過個人名義申請綜援，解決病人面對的日常問題，亦可消除拖累家人的罪疚感，體現社署福利署的理念中「能自立自主」元素。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288