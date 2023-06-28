上水黑漢持棍集結案　警再拘2男　被捕人數增至5人

一名的士司機前日（26日）凌晨在上水懷疑多名黑衣男子手持棍狀物聚集，隨即發揮「見疑即報」精神向警方報案，警員趕至拘捕3名有黑社會背景的男子，再經調查後，警員昨日（27日）晚上再拘捕多兩名本地男子，分別為25及31歲，涉嫌襲擊致造成身體傷害，他們現正被扣留調查，被捕人數增至5人。



大埔警區反三合會行動組主管高級督察姚國威交代案情。（梁偉權攝）

大埔警區反三合會行動組主管高級督察姚國威昨晚曾經表示，一名的士司機前日凌晨約0時30分，駛經上水雞嶺村咪錶停車場時，看見5名穿黑衣褲的男子聚集，當中部分人手持棍狀物，遂立即報警。警員趕至在停車場發現3名可疑男子，其中一人手持鐵通，隨即截停該3名介乎19至28歲的本地男子。經初步調查後，警方以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器拘捕3人，其中一人另涉未能出示身分證明文件。警方調查顯示，事件由3名被捕人與其他人的私人糾紛引起，正調查詳情，不排除有更多人被捕。

消息：3人早前曾涉機舖爭執

消息稱，3名被捕男子均有黑幫新義安背景，警員趕至案發現場時，其中一人手持鐵通，另外兩人則拿着環保袋，警員並在附近發現4支鐵通。3人懷疑早前在遊戲機舖與人爭執後，前日凌晨持武器欲犯案，但在行事前已被揭發及拘捕。3人已被暫控合共一項「非法集結」罪，案件將於今日（28日）在粉嶺裁判法院提堂。