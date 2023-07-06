尖沙咀錶行劫案．案情曝光｜狡賊先扮客入店　為同黨開門「鋪路」

尖沙咀麼地道22至28號中福商業大廈地下一間錶行，今午（6日）近2時半遇劫，遭持刀鎚的賊人劫走8隻共值380萬元的名錶。據了解，警方最初追緝4名分別落手、睇水及駕車的賊黨，惟經深入調查後，懷疑事前已有一名中國籍男子假扮顧客進入錶行，詎料是「打頭陣」開門讓南亞同黨入內搶掠，油尖警區重案組現正追緝5名疑犯歸案。



消息稱，警方經調查後，初步相信今午約2時25分，一名身穿深色上衣的中國籍男子假扮顧客，獨自進入案發錶行。未幾，他打開店門，隨即有3名南亞裔男子手持鐵鎚及長刀闖入，各人以本地話要脅店員打開陳列手錶的櫃門，否則會傷害店內的人，但疑職員已嚇至魂飛魄散，未見有人遵從賊人指示。

賊人繼而以鐵鎚及長刀打破飾櫃玻璃，掠走8隻勞力士、百達翡麗和愛彼錶，其中最貴的一隻愛彼錶價值約135萬元。賊人得手後，登上事先安排、由南亞裔男同黨駕駛的一輛銀灰色本田私家車逃離現場。私家車其後在紅磡紅荔道及紅樂道交界被尋獲，惟賊人已逃去無蹤。

據網上流傳的閉路電視片段可見，事發時曾有一名穿白色水靴、正在講電話的男子步入店內，賊人隨即尾隨而入，該名男子則施施然離開錶行。警方表示，油尖警區重案組現正追緝5名年約30至40歲涉案男子，他們案發時身穿深色上衣及深色褲，其中一人持鐵鎚，一人持刀及鐵鎚。

+ 1

▼警方事隔約1小時 於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼

