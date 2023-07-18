冰毒滲枕頭、錄影機藏K仔　機場海關上半年檢$9.7億毒品按年升8成

香港海關今年1至6月在香港國際機場，共偵破604宗毒品案件，並檢獲約2.3噸懷疑毒品，估計約值近9.7億元。檢獲最多的是大麻類約572公斤，另外有約504公斤氯胺酮、約436公斤冰毒及約241公斤可卡因。與往年相比，案件數目及檢獲量均較同期上升80%。海關強調，未來會加強風險評估及情報分析，配合大數據分析等科技協助，因應毒品市場的走向及販毒途徑的趨勢，對較高風險貨物進行揀選，再作針對性查驗，務求從源頭打擊毒品流入香港。



檢獲的主要毒品，包括約572公斤大麻類、約504公斤氯胺酮、約436公斤冰毒及約241公斤可卡因。與往年相比，案件數目及檢獲量均較上年同期上升80%。（馬耀文攝）

海關機場科空運貨物課監督張家聰表示，海關從2023年1月至6月期間，在香港國際機場一共偵破604宗毒品案，並檢獲約2.3噸懷疑毒品，案件數目及檢獲量均較上年同期上升80%。檢獲的毒品種類方面，今年上半年共檢獲572公斤大麻類（上年98公斤、上升5倍），504公斤氯胺酮（上年257公斤、上升近1倍），436公斤冰毒（上年581公斤、減少25%）及約241公斤可卡因（上年78公斤、上升2倍），共值約9.7億元。

張家聰說，隨著疫情過去，出入境人數逐步回升，海關在今年上半年破獲26宗涉及航空旅客的販毒案件，較去年同期的5宗，上升4倍。他指，案件的收藏手法大致分為兩類，包括體內藏毒及將毒品收藏在行李箱的夾層內，但整體而言，海關留意到不法分子較多利用空運貨物渠道，將毒品偷運入香港。張強調，海關一直針對性地運用不同的執法策略及資源部署，加強檢查力度，而從破獲的毒品案件數字及檢獲量可見，海關的執法策略成功。

另外，截至今年6月30日，海關在機場共破獲25宗涉及CBD（大麻二酚）的案件，當中貨運及客運的案件數目分別為18宗及7宗。

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在走私模式方面，海關留意到不法分子主要利用兩種方式將毒品偷運入境，分別是「重槌出擊」及「混水摸魚」。「重槌出擊」是指毒販將大量毒品，一次過收藏在大批正常貨物內，企圖以正常的商業貿易活動作為掩飾。去年12月，人員揀選一批從西班牙到港、報稱有攝錄器材的空運貨物作深入檢查，及後人員發現貨物內共119部錄影機，其中60部的機身被利用收藏共重60公斤的氯胺酮，估計市值約3500萬元。海關指，該宗案件可反映不法份子不惜成本，購入大量電子器材，再將內部零件拆走，放入毒品，然後重新安裝，企圖避過海關偵緝。

除此，隨著近年電子商貿迅速發展，集運倉的運作模式日漸普遍，不法分子亦會以「混水摸魚」的方式，透過集運模式將少量毒品擺放在不同的貨物內，並混雜在一大批的雜貨當中，增加海關偵緝難度。在今年首6個月，共破獲86宗利用該種方式偷運毒品的案件，比上年同期的36宗，增加1.4倍。今年3月份，人員檢查一批從荷蘭到港，一共6板重1公噸的集運貨件時，在3件分別載有繩圈、健身球及咖啡的貨物內，發現近7公斤的氯胺酮，估計市值約300萬元。

為應對不法份子利用集運方式販毒，海關人員會利用先進的X光儀器、電腦斷層掃描器及拉曼光譜儀，在大量貨物內更快及更精準，揀選可疑貨物作進一步檢查。

毒販亦有兩種做法特別收藏毒品，第一種為「轉移視線」：不法分子不會將毒品收藏在貨物內，反而將毒品藏於包裝貨物的紙盒內，企圖分散人員的注意力，以避過發現。今年4月，人員在一批由西班牙抵港、報稱有坐墊的貨物包裝紙內，檢獲2公斤氯胺酮，估計市值約100萬元；另一種手法為「無影無蹤」，不法分子會將毒品溶解，滲入紡織品內，例如枕頭及衣物，企圖掩人耳目，增加人員檢查難度。去年11月，人員發現有毒販將4公斤、市值約200萬元的液態冰毒，滲入兩個由美國運入的枕頭內。張家聰說，面對日新月異的手法，海關人員會繼續以專業態度把關，透過全面的風險管理及評估、先進科技，嚴厲打擊各類販毒活動。

海關毒品調查科機場調查課監督馮衛正指，上半年整個部門共檢獲2.6噸毒品，機場的2.3噸已佔整體數字的88%，比例為近10年最高。另外，大麻為檢獲量最多的毒品之一，比去年同期大幅上升4.5倍。經海關分析後，相信與部分美洲及亞洲國家，對於大麻的管制較寛鬆有關，例如將其合法化，令濫用大麻的情況普遍。

另外，海關發現最近數個月，不法分子較多利用小型貨物及郵包，偷運重量少於5公斤的毒品。海關上半年共破獲516宗利用有關手法的案件，比去年同上升7成。馮衛正以「散彈式」形容目前販運毒品入境的情況，相信販毒集團利用「化整為零」的方法來分散風險，減少被海關截獲時的損失。

此外，馮衛正又表示，海關最近發現販毒集團會利用4種狡猾的手法，處理藏有毒品的貨物。第一種為多層式的收貨方式，販毒集團會安排多個收貨人，首先從海外將藏有毒品的貨物，寄給指定收貨人，之後再將貨物轉手給多個人，企圖利用多層式收貨模式，增加海關偵查難度；其次為「過冷河」收貨模式，販毒集團會利用貨運代理公司進行清關及存倉，當該公司存貨後，販毒集團會相隔一段時間後，才安排收貨，以減低被捕風險；第三及第四種方法則為安排收貨人多次更改收貨地點，及販毒集團在整個貨運過程中，扮演多個角色，構成「一條龍」的收貨鏈，在報關時盜用其他正當公司的地址，作為收貨地點，並成立貿易公司，假扮正當貿易商，企圖減少貨物被查驗的風險。

海關強調，未來會加強風險評估及情報分析，配合大數據分析等科技協助，因應毒品市場的走向及販毒途徑的趨勢，對較高風險貨物進行揀選，再作針對性查驗，務求從源頭打擊毒品流入香港。