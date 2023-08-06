雀仔街虐雀｜郭秀雲：有雀鳥被磨走半個嘴　小朋友睇到佢虐待就喊

旺角花墟園圃街雀鳥花園疑出現虐雀老檔主，不少購買受傷雀鳥的苦主今日（6日）上門聲討，驚動警方、愛協及漁護署到場。一向愛護動物、更自費成立雀鳥保護組織的藝人郭秀雲慶幸涉案檔主被捕，又指事件已持續兩、三年，苦主們已不止一次報警求助，她指有鸚鵡被磨走半個嘴，不少更已喪命，「直情係虐待嘅行為‥‥‥小朋友睇到佢（涉案檔主）虐待就喊！」



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郭秀雲今日現身雀鳥公園時表示，過往已接獲不少苦主求助，她指該檔口不少雀鳥非死即傷，有人親眼目擊涉案檔主用棍打死雀鳥，亦有雀鳥身受重傷，「磨到周圍血，冇咗半個嘴，年半先好返慢慢生，已經叫好彩！好多例子，有好多已經係死咗！」她指有人因同情雀鳥慘況而買雀，接獲求助後，曾協助介紹獸醫，亦曾幫忙照顧受傷雀鳥。

對於檔主的粗暴行為，郭秀雲不排除因檔主脾氣暴躁，「啲雀惡咬佢，佢就撳住佢個頭，扯住嚟刮佢個嘴！佢脾氣暴躁唔緊要，唔好虐待，咪做第二啲嘢囉！唔好講話係愛雀啦，直情係虐待嘅行為！」她指，虐待事件影響深遠，有孩童曾因此受驚痛哭，「小朋友睇到佢虐待就喊，我朋友話拖個女睇到打雀會喊！」

郭秀雲慶幸涉案檔主終於落網。（黃學潤攝）

郭秀雲慶幸檔主落網，「幾好吖，希望今次成功‥‥‥大家都惆悵咗好多年，唔知點處理‥‥‥每一次有人去舉報佢（涉案檔主）嘅時候，巡一巡，一個警告，冇事發生過。」她指，愛護動物、雀鳥、鸚鵡的人愈來愈多，大家都有共鳴去保護雀鳥，大家都要發聲，因此認為設立動物警察十分重要。