雀仔街虐雀｜八旬老檔主否認施虐　稱賣雀換錢：唔通整死佢咩？

旺角雀仔街一間雀鳥店，爆出店主懷疑虐待雀鳥事件，多名愛雀人士今日（6日）到場「放蛇」，假扮有意買雀，拍下店主「陳伯」涉嫌虐待鸚鵡的「證據」，並報警處理，最終警方以涉嫌殘酷對待動物拘捕陳伯。雀友Winnie接受《香港01》訪問表示，過往已有不少雀友見過陳伯涉嫌虐鳥，但可能證據不足，「好多次警方及漁農署都做唔到嘢！」雀友今日遂自行蒐證。另有雀友設立WhatsApp群組希望收集證據及更多資料。年屆八旬的陳伯則否認虐待雀鳥，稱自己賣雀換錢，「唔通整死佢咩？」



雀仔街雀鳥店八旬檔主陳伯（白衣者）被指虐待雀鳥，今日（6日）有雀友到場「放蛇」，並報警將陳伯拘捕。（黃學潤攝）

根據雀友提供的片段，陳伯聲稱為眼睛有問題的鸚鵡滴眼藥水時，曾粗暴以手指按牠的眼睛上方及下方，又稱不清楚眼藥水是供人用還是供鳥用。他在展示鸚鵡不會咬人時，被指用力按住鸚鵡嘴部；另餵鸚鵡吃奶時，有奶從鸚鵡口部噴出，他被指導致鸚鵡嘔奶。而當有雀友假扮有意買雀，但質疑鸚鵡羽毛「一忽忽」，陳伯曾用手拔走鸚鵡翼部的羽毛。

雀仔街雀鳥店八旬檔主陳伯（白衣者）被指虐待雀鳥，今日（6日）有雀友到場「放蛇」，並報警將陳伯拘捕。（黃學潤攝）

Winnie表示，她兩三年前已親眼見過陳伯涉嫌虐待雀鳥，但當時可能證據太少，或只有「一單半單，無乜人理我」，至今日見到陳伯示範為鸚鵡滴眼藥水及如何捉住鸚鵡，亦有雀友拍到陳伯拔去鸚鵡的羽毛，認為其手法「好殘酷」，於是報警。但她承認在「放蛇」期間沒有向陳伯反映其手法不當或制止他，「因為佢做緊生意」。她又稱，陳伯店內的雀鳥健康狀況「甩甩漏漏」，不少經過的人均說曾在該店買過病雀，Winnie形容店內的雀鳥「唔可以話全部，但好多都係病㗎囉，一係斷腳呀、病呀、盲呀咁囉」。

另一雀友黃先生表示，約半年前曾在陳伯的雀鳥店見到一隻鸚鵡，「我哋首先見到佢嘅時候就好哋哋嘅，行得走得嘅，成隻雀都係正常嘅」，惟他約半小時後折返，驚見「呢隻雀奄奄一息瞓咗喺個籠嘅底度」，他擔心若不買走該隻鸚鵡，「預咗佢（鸚鵡）擺喺度都係會死，你預咗佢（陳伯）唔會醫佢」，於是以3,000元買走鸚鵡並帶牠求醫，獸醫檢查後發現鸚鵡「菠蘿蓋係向上屈咗，小腿係再斷多一截」，牠至今兩隻腳仍不對稱。黃又說當時陳伯未因鸚鵡斷腳而減價，「要用返原價同佢買」。

陳伯被捕前就雀友的指控，接受《香港01》記者訪問。他稱自己的雀鳥「訓練過㗎」，不會咬人。被問及他為鸚鵡滴眼藥水時，有否用手直接觸摸鸚鵡的眼球，陳伯稱：「你使乜理我啫，我醫好佢咪得囉，你唔洗理我啲嘢㗎。醫生同你開刀開肚喇，你話有無整隻手落去咁喇喎？醫生同你開刀，你唔話醫生虐待你？」

至於被指粗暴對待雀鳥，以及餵奶時令鸚鵡嘔奶，陳伯表示，鸚鵡「好容易飽，一摸個肚硬硬哋就可以飽㗎喇」，但雀鳥有時「唔鍾意就唔食奶㗎喇」，否認牠們是嘔奶，稱只是把奶「揈」了出來。他強調自己餵雀「唔通整死佢咩？唔會整死隻雀仔㗎嘛，你整死雀仔我哋咪死？我哋賣返錢㗎嘛，要整得好，我哋先有錢㗎嘛，整得唔好，咁你咪荷包無晒囉！」他更形容自己是雀仔街的「老臣子」，「最老係我㗎喇，你想剷走我吖嘛」，又稱有人想「整」他，希望其他人不要相信片面之詞。

警方表示，今午2時許接獲一名女子報案，指途經雀仔街時，發現一間店舖的檔主曾粗暴對待雀鳥。警員到場調查，並通知愛協及漁護署跟進，愛協人員到場後，報案人向人員展示涉事片段。陳伯其後殘酷對待動物被捕，由警員帶走調查，當局並檢走兩隻月輪鸚鵡和一隻葵花藍眼鸚鵡。現場消息稱，警方並檢走陳伯為鸚鵡滴的眼藥水以作化驗。《香港01》正就事件向愛協及漁護署查詢。