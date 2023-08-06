雀仔街虐雀｜涉屢次粗暴對待雀鳥　雀友放蛇蒐證　警拘八旬老檔主

以售賣鳥類寵物聞名的旺角「雀仔街」雀鳥花園，其中一間雀鳥店爆出虐雀事件。有愛雀人士稱，在涉事店舖買到受傷雀鳥，在群組與「雀友」交流後，竟揭發原來有不少人士在同一間舖有類近經歷，懷疑檔主蓄意傷雀後繼續售賣，令人「可憐」牠們而買走。一批雀友今午（6日）到場「放蛇」，拍下八旬店主「陳伯」涉嫌虐雀的證據後報警。警方調查後將陳伯拘捕，檢走3隻鸚鵡，並通知愛協及漁護署跟進。



旺角雀仔街一間雀鳥店的檔主陳伯被指虐待雀鳥。（黃學潤攝）

《香港01》取得3段「放蛇」雀友今日拍攝的片段，其中一段影片內，雀友聲稱對一隻青綠色鸚鵡「有興趣」，向店主陳伯查詢。當時雀友表示該隻鸚鵡眼睛似有受傷，問及「佢隻眼做咩事？」陳伯即捉住鸚鵡頸部稱「無事吖」，「無問題㗎，滴眼藥水」。當雀友表示不懂如何為鸚鵡滴眼藥水，陳伯隨即表示「我教你」，並取出一支眼藥水示範。

惟當陳伯按住鸚鵡頭部為牠滴眼藥水時，鸚鵡突然大叫幾聲，又嘗試避開。陳伯在鸚鵡眼睛滴了眼藥水後，以手指按牠的眼睛上方及下方，說：「撥下撥下搞掂。」當雀友查詢眼藥水售價，以及其後被問及眼藥水是「雀仔用定係人用」時，陳伯一概稱「唔知喎」，指眼藥水是「人哋畀我」。涉事鸚鵡售價3,800元，雀友指牠眼睛受傷，嘗試壓價至2,500元遭拒，於是問「最平幾多呀？」陳伯則回應2,800元，又建議雀友考慮另一隻毛色較差的鸚鵡，指該隻只售1,000元，「連埋個籠畀你！」

雀友於是問陳伯該隻較便宜的鸚鵡「咬唔咬人」，陳伯邊稱不咬，邊伸人入籠捉出鸚鵡。鸚鵡被捉時多次大叫，陳伯把手指放入牠的嘴，又把牠捉近自己臉部，「示範」鸚鵡不會咬人，但雀友質疑陳伯「撳住佢個嘴」才令鸚鵡咬不到他。

在另一段「放蛇」影片，陳伯向雀友展示鸚鵡的腳環，指那是牠的「出世紙」。雀友提及鸚鵡的毛看似「一忽忽」，問「點解咁樣嘅」，陳伯邊回應稱「換毛吖嘛」，邊用手整理鸚鵡尾部的毛，之後又拔走牠其中一隻翼上的羽毛，其間可見有毛從鸚鵡身上「飛甩」。

雀友另表示對另一隻白色的葵花鸚鵡有興趣，要求陳伯示範如何為牠餵奶。陳伯拿出末端為一根軟管的針筒，將軟管插入鸚鵡口部，眼後按下針筒餵食。其間有奶從鸚鵡口部噴出，雀友質疑「嘔晒奶喎」，「嘩，彈到吖」，但陳伯否認鸚鵡嘔奶。雀友之後要求陳伯「唔好餵住啦！」但陳伯再次將軟管插入鸚鵡口部及餵奶，並說「咁咪搞掂囉」，「好簡單嘅！」今次則未見鸚鵡再有噴奶。

雀友其後報警指有人涉嫌虐待動物，警員接報到場，分別向雀友及陳伯問話。其間有警員向雀友問及：「你地𠵱家目測就覺得隻雀仔有無事呢？定係你地純粹覺得阿伯對啲雀仔好粗魯，所以你哋就報（警）喇？」一名男雀友回應表示：「目測基本上佢間舖頭嘅每一隻雀仔都係有事嘅。」他解釋，店內有很多雀鳥均受傷或毛色有問題，傷勢包括甩腳趾、歪嘴、眼眼不正常等，「其實好明顯，佢嗰啲其實都傷咗」。

在警員向陳伯問話期間，藝人兼「香港鸚鵡救援」創辦人郭秀雲到場，問警員「咩事呀阿sir？」一名輔警回應稱是「有啲……大家嗰個角度問題，我哋要clarify（澄清）返」，事情「無咩特別」，着郭「繼續買吖，繼續買」。

藝人郭秀雲（黑衣者）到場了解事件。（黃學潤攝）

警方表示，今午2時許接獲一名女子報案，指途經雀仔街時，發現一間店舖的檔主曾粗暴對待雀鳥。警員到場調查，並通知愛協及漁護署跟進，愛協人員到場後，報案人向人員展示涉事片段。陳伯其後殘酷對待動物被捕，由警員帶走調查，當局並檢走兩隻月輪鸚鵡和一隻葵花藍眼鸚鵡。現場消息稱，警方並檢走陳伯為鸚鵡滴的眼藥水以作化驗。《香港01》正就事件向愛協及漁護署查詢。